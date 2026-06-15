Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τραγική εξέλιξη είχε πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν από τις 7 το πρωί της Δευτέρας σε κοντέινερ στην Κόνιτσα.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση εντόπισαν τέσσερις νεκρούς, έναν άνδρα και τρεις γυναίκες.

Advertisement

Advertisement

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, τα θύματα ήταν τέσσερα ηλικιωμένα αδέλφια που διέμεναν στο κοντέινερ.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 10 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, ενώ τα ακριβή αίτια της φωτιάς διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.