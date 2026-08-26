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Τροχαίο δυστύχημα με μοιραία κατάληξη για έναν 27χρονο μοτοσικλετιστή σημειώθηκε χθες το απόγευμα, στις 19:20, στο Κορωπί, στη Λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου.

Ο 27χρονος οδηγός με την 21χρονη συνεπιβάτιδα της μοτοσικλέτας κινούνταν με κατεύθυνση προς Σούνιο, όταν συγκρούστηκαν με ΙΧ αυτοκίνητο με κατεύθυνση προς Αθήνα.

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Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο 27χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου όμως διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η 21χρονη συνεπιβάτιδά του τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Η 34χρονη οδηγός του ΙΧ, αλβανικής καταγωγής, συνελήφθη από τις αρμόδιες αρχές.