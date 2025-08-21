Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 21 Αυγούστου στα Τρίκαλα, στον κόμβο Ελευθερίας, όταν ΙΧ όχημα συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με αναπηρικό αμαξίδιο.

Σύμφωνα με το trikalavoice, το αμαξίδιο ανετράπη από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του ατόμου που το χρησιμοποιούσε, το οποίο μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Τρικάλων.

Ο οδηγός του ΙΧ τράπηκε σε φυγή αμέσως μετά το περιστατικό, ωστόσο εντοπίστηκε και συνελήφθη λίγο αργότερα από άνδρες της Τροχαίας. Το περιστατικό προκάλεσε ανησυχία στην τοπική κοινωνία, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.

Η κατάσταση της υγείας του τραυματία παραμένει σοβαρή αλλά σταθερή, σύμφωνα με πληροφορίες από το νοσοκομείο.