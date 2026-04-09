Κρίσιμη αλλά σταθερή είναι η κατάσταση του 19χρονου με μηνιγγίτιδα που παραμένει διασωληνωμένος σε ΜΕΘ του νοσοκομείου Τρικάλων.

Σύμφωνα με τον πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, ο 19χρονος προσήλθε τα ξημερώματα της Μεγάλης Δευτέρας με έντονο πονοκέφαλο και πυρετό στα επείγοντα του νοσοκομείου, όπου διαπιστώθηκε ότι έπασχε από μικροβιακή μηνιγγίτιδα.

Ο 19χρονος διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ του νοσοκομείου, όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε καταστολή. Η κατάστασή του να κρίνεται σταθερή αλλά σοβαρή.

Όπως σημειώνει ο Μ. Γιαννάκος, 30 υγειονομικοί από τα Επείγοντα του νοσοκομείου και 10 από τη ΜΕΘ που ήρθαν σε επαφή με τον 19χρονο έχουν λάβει χημειοπροφύλαξη.