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Τροχαίο ατύχημα προκάλεσε ηλεκτρικό πατίνι το οποίο οδηγούσε 20χρονος Αιγυπτιακής καταγωγής, χθες το βράδυ στην περιοχή του Μεταξουργείου. Σύμφωνα με την τροχαία, ο οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού κινούμενος στην οδό Σάμου, παρέσυρε αναβάτη δίκυκλης μοτοσυκλέτας, ο οποίος κινούνταν στην οδό Νεοφύτου Μεταξά και τον εγκατέλειψε τραυματισμένο, διαφεύγοντας από τον τόπο του τροχαίου ατυχήματος.

Οδηγός ηλεκτρικού πατινιού παρέσυρε αναβάτη μηχανής και τον άφησε στο σημείο

Αμέσως ειδοποιήθηκε η αστυνομία και λίγη ώρα αργότερα ο 20χρονος εντοπίστηκε από ομάδα ΔΙΑΣ που περιπολούσε στην περιοχή και συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Παράλληλα, όπως διαπιστώθηκε, ο 20χρονος οδηγούσε το πατίνι χωρίς τη χρήση προστατευτικού κράνους. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια και για παράβαση της νομοθεσίας του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραυματίας δικυκλιστής είναι αστυνομικός που υπηρετεί στο σχέδιο «ΑΡΙΑΔΝΗ» για την αστυνόμευση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ