Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος της γυναίκας που οδηγούσε μία μαύρη Πόρσε, με την οποία ενεπλάκη σε τροχαίο στην οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, με αποτέλεσμα να καταλήξει το όχημα στον παράδρομο της Εθνικής Οδού και να τραυματίσει δύο άτομα.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον σε όλη τη χώρα, και αναμένονται εξελίξεις. Η 45χρονη παραπέμθηκε για την απολογία της σε ειδική ανακρίτρια, ενώ ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να προετοιμάσουν οι δικηγόροι την υπεράσπισή της.

