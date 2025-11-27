Ακόμα ένα τροχαίο προστέθηκε στη μαύρη λίστα της γνωστής διαδρομής της Νότιας Αττικής, με τις εικόνες να επιβεβαιώνουν για ακόμη μια φορά πως η ταχύτητα δεν συγχωρεί.

Ένα νέο ατύχημα σημειώθηκε στις στροφές στα Λιμανάκια, σε ένα σημείο που εδώ και δεκαετίες έχει συνδέσει το όνομά του περισσότερο με κόντρες και υπερβολικές ταχύτητες παρά με την ομορφιά των κολπίσκων του. Η συγκεκριμένη περιοχή έχει γίνει μια άτυπη «πίστα» για όσους πιστεύουν ότι μπορούν να ξεγελάσουν τη φυσική, με τις επικίνδυνες συμπεριφορές να αποτελούν καθημερινότητα.

Υπήρξαν εποχές μάλιστα που, εξαιτίας του συνωστισμού και της επιθετικής οδήγησης, χρειάστηκε να επέμβουν ακόμη και διμοιρίες των ΜΑΤ για να περιορίσουν τα περιστατικά.

Το νέο βίντεο που ανέβησε στο πρόφιλ ellinares_odigi, τραβηγμένο από αυτοκίνητο που ακολουθούσε, αποτυπώνει μια γνώριμη και δυστυχώς προβλέψιμη σκηνή. Ένα όχημα κινείται με υπερβολική ταχύτητα, στρίβει με περισσότερη φόρα απ’ όσο μπορεί να διαχειριστεί και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα χάνει τον έλεγχο.

Το αυτοκίνητο εκτρέπεται και καταλήγει με δύναμη στα βράχια δεξιά του δρόμου όπου και τουμπάρει, ενώ η κάμερα από πίσω καταγράφει όλη τη διαδρομή προς την έξοδο.

Οι κάτοικοι μιλούν για ένα πρόβλημα που δεν σταμάτησε ποτέ πραγματικά. Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η αστυνόμευση έχει ενισχυθεί σημαντικά, ακόμα και με «αόρατα» περιπολικά, όπως η Porsche Cayenne, το φαινόμενο δεν έχει εξαλειφθεί.

Οι αρχές πραγματοποιούν συχνούς ελέγχους και στήνουν μπλόκα, προσπαθώντας να αποθαρρύνουν όσους συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν τον παραλιακό δρόμο σαν χώρο επίδειξης.

Ωστόσο, όπως φαίνεται και στο βίντεο, η χάραξη των συγκεκριμένων στροφών, σε συνδυασμό με την καταπονημένη από τον καιρό άσφαλτο, παραμένει ύπουλη για όποιον νομίζει ότι μπορεί να τις «κερδίσει».