Credits: ANT1 - Η 86χρονη γυναίκα που θυσίασε τη ζωή της για να σώσει το παιδί

Την πόρτα του ανακριτή θα περάσει σήμερα (1/9) ο 46χρονος μοτοσικλετιστής που προκάλεσε την περασμένη εβδομάδα θανατηφόρο τροχαίο στην Πάτρα, παρασύροντας και σκοτώνοντας μια 86χρονη γυναίκα και τραυματίζοντας ένα 8χρονο κορίτσι.

Σε βάρος του 46χρονου έχει ασκηθεί δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες φέρεται να παραβίασε κόκκινο φανάρι. Ο ίδιος κατά την παρουσία του στον Εισαγγελέα δήλωσε συντετριμμένος, ενώ σε σχέση με το δυστύχημα υποστήριξε ότι δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, του έγινε αλκοτέστ το οποίο βγήκε αρνητικό.

«Έγινε ασπίδα για το δικό μου παιδί» – Συγκινεί ο πατέρας της 8χρονης για την ηρωίδα γιαγιά

Η ηλικιωμένη στάθηκε «ασπίδα» προστασίας για το 8χρονο κορίτσι, βάζοντας μπροστά το κορμί της, προκειμένου να την προστατεύσει από το θανατηφόρο όπως αποδείχθηκε για την ίδια τροχαίο.

Η πράξη αυτοθυσίας που επέδειξε προκαλεί κύμα συγκίνησης. Η «γιαγιά Τιτίκα», όπως την ξέρουν στην γειτονιά της στην Πάτρα, είχε την μικρή σαν εγγονή της, παρόλο που δεν ήταν. Η 8χρονη που νοσηλεύεται σε κατάσταση σοκ στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, ρωτά συνέχεια για εκείνη, όπως είπε σε δηλώσεις του ο πατέρας του κοριτσιού.

Το μικρό κορίτσι έχει υποστεί πολλαπλά κατάγματα σε χέρια, πόδια, στην αριστερή πλευρά και στον αυχένα, όπως τόνισε ο πατέρας της, ενώ βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. «Υποφέρει, πονάει και κλαίει γιατί δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί. Το μόνο που μου λέει είναι “μπαμπά ζω ένα όνειρο, θέλω να ξυπνήσω”. Η γιαγιά το έσωσε. Πέταξε το παιδί πάνω στα κράσπεδα για να μπορέσει να το δώσει».

Ο πατέρας του κοριτσιού ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media για την 86χρονη τα εξής: «Ο ασυνείδητος οδηγός παρέσυρε τη γιαγιά και το παιδί μου. Η γιαγιά βρήκε ακαριαίο θάνατο, ενώ το παιδί έχει κάποιες κακώσεις. Έσωσε την κόρη μου με την ίδια της την ζωή».

(Με πληροφορίες από Dikastiko)