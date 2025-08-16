Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν, ευτυχώς ελαφρά, το βράδυ της Παρασκευής (15/8) στο λούνα παρκ της Κρεμαστής Ρόδου, όταν το παιχνίδι στο οποίο βρίσκονταν («τάψι») έσπασε, με αποτέλεσμα να βρεθούν εκτός αυτού. Για το περιστατικό συνελήφθησαν δύο άτομα, η 64χρονη εκπρόσωπος της επιχείρησης και ο 42χρονος χειριστής του παιχνιδιού, και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ροδιακής», όλα συνέβησαν χθες περίπου στις 10 το βράδυ, σε επιχείρηση λούνα παρκ που βρισκόταν εγκατεστημένη στο πλαίσιο του πανηγυριού για τον Δεκαπενταύγουστο στην περιοχή της Κρεμαστής.

Τέσσερα άτομα ηλικίας από 18 έως 20 ετών επιβιβάστηκαν στο παιχνίδι «τάψι», αλλά κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, σύμφωνα με πληροφορίες, το κάθισμα έσπασε, με αποτέλεσμα τα τέσσερα άτομα να πέσουν προς τα πίσω και να τραυματιστούν ελαφρά.

Οι επιβαίνοντες είχαν πραγματικά άγιο, καθώς η πτώση έγινε στο άνοιγμα που υπήρχε εκεί και δεν χτύπησαν στα προστατευτικά κιγκλιδώματα. Από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ιαλυσού, έχει σφραγιστεί το συγκεκριμένο μηχάνημα-παιχνίδι του λούνα παρκ, ενώ έχει τεθεί αίτημα στον δήμο Ρόδου για αναστολή της άδειας λειτουργίας της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Πηγή: Ροδιακή