Σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη και, συγκεκριμένα, στην οδό Αναγεννήσεως.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ThessPost.gr οδηγός αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο επί της οδού Σαπφούς με Αναγεννήσεως, με συνέπεια αρχικά να καρφωθεί και να γκρεμίσει βιτρίνα καταστήματος. Στην προσπάθειά του να κάνει όπισθεν και να βγει από το κατάστημα το αυτοκίνητό του ξεκίνησε να τυλίγεται εν κινήσει στις φλόγες, με τον ίδιο να γλιτώνει την τελευταία στιγμή, προτού εγκλωβιστεί. Ο οδηγός κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνος του από το αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, ο ήχος από την πρόσκρουση στο κατάστημα ήταν σοκαριστικός. «Έτρεχε πολύ, ήταν λες και το αυτοκίνητο δεν είχε τον έλεγχο. Κάποια στιγμή ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος, σαν έκρηξη. Βγήκαμε να βοηθήσουμε και σε λίγα λεπτά τυλίχθηκε στις φλόγες το ΙΧ ενώ έκανε όπισθεν από το κατάστημα που καρφώθηκε», αναφέρει στο ThessPost.gr κάτοικος της περιοχής, ο οποίος εκτιμά ότι ο οδηγός αποκοιμήθηκε στο τιμόνι.

Ο οδηγός ηλικίας περίπου 30 ετών διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, σύμφωνα με πληροφορίες με ελαφριά τραύματα, ενώ οι ανακριτικές αρχές ήδη συγκεντρώνουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες, για τα ακριβή αίτια του σοβαρού ατυχήματος.

Στο μεταξύ, υλικές ζημιές σε οκτώ σταθμευμένα οχήματα προκάλεσε ένας 37χρονος οδηγός στις Συκιές Θεσσαλονίκης. Ο άνδρας συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής καθώς, σύμφωνα με τη Αστυνομία, οδηγώντας επικίνδυνα στην οδό Ούλωφ Πάλμε, έπεσε πάνω στα οχήματα ενώ αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο για την ύπαρξη οινοπνεύματος στον οργανισμό του.

Ο 37χρονος οδηγείται στον εισαγγελέα.