Αυτή τη φορά, το γνωστό μοντέλο και παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram φωτογραφίες στις οποίες ποζάρει με κόκκινο μπικίνι, βάζοντας τους followers σε απόλυτα καλοκαιρινή διάθεση. Σύμφωνα με το Bovary, η ανάρτησή της συγκέντρωσε αμέσως μεγάλο ενδιαφέρον, με χιλιάδες likes και θετικά σχόλια.

Στις φωτογραφίες, η Βίκυ Καγιά εμφανίζεται σε έναν φωτεινό χώρο, με minimal αισθητική και ένα look που συνδυάζει απλότητα, αυτοπεποίθηση και διαχρονικό στιλ. Το κόκκινο μπικίνι, ένα χρώμα που παραμένει σταθερά συνδεδεμένο με τη θηλυκότητα και τη δυναμική παρουσία, αναδεικνύει την κομψή σιλουέτα της, ενώ η ίδια διατηρεί το φυσικό ύφος που τη χαρακτηρίζει όλα αυτά τα χρόνια.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Βίκυ Καγιά μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της ή από επαγγελματικές φωτογραφίσεις στα social media. Αντιθέτως, παραμένει ιδιαίτερα ενεργή στο Instagram, όπου συχνά δημοσιεύει εικόνες με έντονο fashion χαρακτήρα, στιγμιότυπα από τη δουλειά της αλλά και προσωπικές στιγμές. Το προφίλ της αριθμεί εκατοντάδες χιλιάδες followers, ενώ η ίδια συστήνεται και ως founder & CEO του brand Greatness Athens.

Ποια είναι η Βίκυ Καγιά

Η Βίκυ Καγιά, κατά κόσμον Βασιλική Καγιά, είναι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες παρουσίες της ελληνικής μόδας και τηλεόρασης. Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 4 Ιουλίου 1978 και έγινε γνωστή αρχικά μέσα από τον χώρο του modeling, όπου ξεκίνησε από πολύ νεαρή ηλικία.

Η καριέρα της δεν περιορίστηκε στην Ελλάδα. Όπως έχει γραφτεί, η Βίκυ Καγιά άρχισε να ασχολείται με το μόντελινγκ από τα εφηβικά της χρόνια και στη συνέχεια εργάστηκε στο εξωτερικό, περνώντας από σημαντικές αγορές της μόδας όπως το Παρίσι, το Μιλάνο, το Λονδίνο και η Γερμανία. Με τα χρόνια καθιερώθηκε ως ένα από τα πιο γνωστά Ελληνίδα μοντέλα με διεθνή πορεία, ενώ η Bovary την έχει χαρακτηρίσει ως μία γυναίκα που «μεγάλωσε» μέσα στον χώρο της μόδας, έχοντας ξεκινήσει την καριέρα της στα 14.

Στο ευρύ τηλεοπτικό κοινό έγινε ιδιαίτερα αγαπητή μέσα από εκπομπές μόδας και ψυχαγωγίας. Έχει συνδεθεί έντονα με το Shopping Star, το οποίο παρουσίασε από το 2016, αλλά και με το Greece’s Next Top Model, όπου συμμετείχε ως κεντρική τηλεοπτική παρουσία και fashion expert. Η συμβολή της στο GNTM υπήρξε καθοριστική, καθώς το όνομά της ταυτίστηκε με την επιστροφή του format στην ελληνική τηλεόραση το 2018.

Πέρα από την τηλεόραση και το μόντελινγκ, η Βίκυ Καγιά έχει καταφέρει να χτίσει ένα προσωπικό brand που βασίζεται στην αισθητική, τη μόδα και την κομψότητα. Η δημόσια εικόνα της παραμένει σταθερά συνδεδεμένη με το σύγχρονο, καθαρό και διαχρονικό στιλ, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τις αναρτήσεις της στα social media.

Η πρόσφατη εμφάνισή της με κόκκινο μπικίνι δεν αποτελεί απλώς ακόμη μία καλοκαιρινή φωτογραφία. Είναι μία εικόνα που συνοψίζει αυτό που η Βίκυ Καγιά εκπροσωπεί εδώ και χρόνια: αυτοπεποίθηση, αισθητική συνέπεια και μια φυσική άνεση μπροστά στον φακό.