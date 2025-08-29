Οι ιδιοκτήτες ενός διαμερίσματος στον Ασπρόπυργο έβλεπαν σε «ζωντανή μετάδοση» από τα κινητά τους τηλέφωνα, διαρρήκτες να βρίσκονται μέσα στο σπίτι τους, προσπαθώντας να κλέψουν όσα περισσότερα πράγματα μπορούσαν.

Άμεσα ειδοποίησαν την Αστυνομία και στο σημείο έσπευσε περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. Ακολούθησε καταδίωξη και οι διαρρήκτες στην προσπάθειά τους να διαφύγουν έριξαν στους αστυνομικούς υγρό πυροσβεστήρα, προκειμένου να τους «τυφλώσουν».

Μάλιστα, όταν άδειασε ο πυροσβεστήρας, τον εκσφενδόνισαν προς το περιπολικό, αλλά μάταια. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν και στη συνέχεια να συλλάβουν τους δράστες, οι οποίοι φαίνεται να εμπλέκονται και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι δράστες έχουν εμπλοκή σε 14 ακόμη ληστείες-διαρρήξεις σε διάφορες περιοχές της χώρας. Οι διαρρήκτες δεν δίσταζαν να εισέλθουν στα διαμερίσματα που είχαν βάλει στο στόχαστρο, ακόμα και εάν εντός βρίσκονταν οι ιδιοκτήτες.