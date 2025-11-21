Ληστεία σε μίνι μάρκετ στην Ρόδο - Η στιγμή που ο υπάλληλος του καταστήματος έρχεται τετ-α-τετ με τον ληστή

Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε την Τετάρτη (12/11) σε κατάστημα μίνι μάρκετ στην Ρόδο, όταν ο ληστής, που είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, έδειξε να τα «χάνει», άρπαξε όσες από τις εισπράξεις μπόρεσε και στην συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Πιο συγκεκριμένα, φορώντας μαύρη κουκούλα, full face και κρατώντας στα χέρια του ένα μεγάλο κουζινομάχαιρο, ο δράστης εισέβαλε στο κατάστημα ψιλικών, κοντοστάθηκε στην είσοδο και αναζήτησε τον υπάλληλο ο οποίος εκείνη την ώρα τοποθετούσε προϊόντα στα ράφια.

Ο εργαζόμενος μιλούσε στο τηλέφωνο την στιγμή της ληστείας και όταν ήρθε τετ-α-τετ με τον ληστή πανικοβλήθηκε και έκανε πίσω. Ο μαυροφορεμένος άνδρας υπό την απειλή μαχαιριού άρχισε να προπηλακίζει τον εργαζόμενο, ο οποίος είπε στον ληστή να κινηθεί στο μπροστινό μέρος του ταμείου.

Στην συνέχεια του έδωσε τις εισπράξεις, αλλά ο κουκουλοφόρος φοβήθηκε πως το σχέδιό του θα χαλάσει, έκανε μία απότομη κίνηση, πλησιάζοντας το μαχαίρι στο πρόσωπο του θύματος και ο εργαζόμενος της επιχείρησης σε κατάσταση σοκ άδειασε το ταμείο, καθώς διαπίστωσε ότι η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο.

Στο βίντεο φαίνεται ο δράστης με γρήγορες κινήσεις να αρπάζει όσα περισσότερα μπορεί, με τον εργαζόμενο να βγάζει από το ταμείο περισσότερα χρήματα, τα οποία ο ληστής αφήνει πίσω του, καθώς από τον φόβο του τράπηκε άμεσα σε φυγή.

Μέχρι στιγμής ο ληστής δεν έχει εντοπιστεί, με τις αρχές να εξετάζουν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και να κάνουν διεξοδικές έρευνες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην σύλληψή του.

Πηγή: ΕΡΤ