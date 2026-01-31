Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση της σύλληψης ενός 29χρονου Αμερικανού μπασκετμπολίστα της Α2, ο οποίος προκάλεσε σοβαρό περιστατικό στη Χαλκίδα οδηγώντας μεθυσμένος πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές της Ιεράς Οδού.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 31 Ιανουαρίου 2026, στη συμβολή της Ιεράς Οδού με τη λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως, όταν ο νεαρός μπήκε με το αυτοκίνητό του στις ράγες και κινήθηκε πάνω σε αυτές για περίπου 300 μέτρα. Στη συνέχεια, ακινητοποίησε το όχημα, προκαλώντας διακοπή της κυκλοφορίας των τρένων για αρκετή ώρα, με σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια του Προαστιακού.

Βίντεο που εξασφάλισε το Mega δείχνει το αυτοκίνητο σταματημένο πάνω στις γραμμές, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις. Οι αρχές διαπίστωσαν ότι ο 29χρονος οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, με το αλκοτέστ να δείχνει 0,51 mg/l στην πρώτη μέτρηση και 0,56 mg/l στη δεύτερη, πολύ πάνω από το νόμιμο όριο των 0,25 mg/l.

Οι καθυστερήσεις στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις ήταν σημαντικές: η αμαξοστοιχία Αθήνα – Θεσσαλονίκη ξεκίνησε με καθυστέρηση άνω της μίας ώρας, ενώ σε άλλες διαδρομές ο χρόνος αναμονής ξεπέρασε επίσης τα 60 λεπτά, μέχρι να απομακρυνθεί το όχημα από τις ράγες.

Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι ο 29χρονος δεν είχε τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή του στη χώρα, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του για επικίνδυνη οδήγηση, παρακώλυση συγκοινωνιών και παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών και αναμένεται να παρουσιαστεί στο Αυτόφωρο, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις λόγω της επικινδυνότητας της πράξης του και των σοβαρών συνεπειών που θα μπορούσαν να είχαν προκύψει.