Από διαρροή προπανίου σε φθαρμένο υπογειοποιημένο σωλήνα φαίνεται να προήλθε η φονική έκρηξη με τις 5 νεκρές εργαζόμενες στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, όπως προκύπτει από τα ευρήματα της Πυροσβεστικής.

Οι έρευνες της Πυροσβεστικής για την έκρηξη και τη φωτιά στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» βρίσκονται σε τελικό στάδιο και σύμφωνα με πληροφορίες, τα έως τώρα στοιχεία συγκλίνουν στο ενδεχόμενο διαρροής προπανίου ως βασικής αιτίας του τραγικού περιστατικού.

Advertisement

Advertisement

Όπως προκύπτει από την έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, η διαρροή φέρεται να προήλθε από σωλήνα προπανίου που ήταν υπογειοποιημένος, ενώ οι αξιωματικοί έχουν εντοπίσει το ακριβές σημείο από το οποίο διέρρευσε το αέριο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η πυρκαγιά που ακολούθησε εκτιμάται ότι προκλήθηκε από σπινθήρα στην αντλία του νερού, ο οποίος, σε συνδυασμό με τη συγκέντρωση εύφλεκτου αερίου στον χώρο, οδήγησε στην έκρηξη και την ταχεία εξάπλωση της φωτιάς.

Η Πυροσβεστική αναμένεται να προχωρήσει εντός της ημέρας σε επίσημες ανακοινώσεις για τα πορίσματα της έρευνας.

Στον εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης και άλλοι 2

Σην αρμόδια Εισαγγελέα Τρικάλων οδηγήθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης (28/1) ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, ο τεχνικός ασφαλείας και ο τεχνικός βάρδιας, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Οι συλληφθέντες απολογήθηκαν χθες το απόγευμα στους αξιωματικούς της ΔΑΕΕ και σήμερα οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελέα.

Παράλληλα τα συνεργεία συνεχίζουν το έργο καθαρισμού των καμένων εγκαταστάσεων στον χώρο του εργοστασίου, ενώ ο δήμος Τρικκαίων κήρυξε τριήμερο δημοτικό πένθος.