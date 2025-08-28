Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Βιομηχανικής Κληρονομιάς (8/9), το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει εργαστήριο διά βίου εκπαίδευσης στο κτήριό του στον Ταύρο, τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025 (ώρες 16:00-19:00), με την Ελένη Μπενέκη, προϊσταμένη της Υπηρεσίας Ιστορικού Αρχείου, και τον Δημήτρη Ραμαντάνογλου, αρχειονόμο στο Ιστορικό Αρχείο του Ιδρύματος.

Το εργαστήριο εστιάζει στην ανάδειξη της βιομηχανικής κληρονομιάς της χώρας μας μέσα από τη μελέτη αρχειακών πηγών σε χαρτώα, οπτικοακουστικά τεκμήρια και αντικείμενα που προέρχονται από τις συλλογές του Πολιτιστικού Ιδρύματος.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν επιλεγμένους πρώην βιομηχανικούς χώρους στην περιοχή του Ταύρου και του Ελαιώνα των Αθηνών και να γνωρίσουν τον μηχανολογικό εξοπλισμό τους. Σημείο εκκίνησης της περιήγησης θα είναι η ιστορική βιομηχανία ζαχαρωτών προϊόντων και χυμών οπωρών «ΚΡΟΝΟΣ», η οποία κατασκευάστηκε το 1949 με πόρους από το Σχέδιο Μάρσαλ, στο πλαίσιο της μεταπολεμικής προσπάθειας εκβιομηχάνισης της χώρας.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Απαραίτητη η κράτηση, στο τηλέφωνο 210 3418056 (Δευτ.-Παρ. 10:00-17:00).