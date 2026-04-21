Viral έχει γίνει μια επιγραφή απαγόρευσης στάθμευσης σε συνοικιακό δρόμο της Αθήνας. Το περιστατικό αναδείχθηκε μέσα από την ομάδα του Facebook «Είμαι Ελληναράς και παρκάρω όπου γουστάρω» όπου δημοσιεύονται φωτογραφίες από αντικοινωνικές συμπεριφορές στον δρόμο και παράνομα παρκαρίσματα.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, κάτοικος είχε τοποθετήσει προειδοποιητική επιγραφή μπροστά από είσοδο και κοντά σε υδρορροή, ζητώντας να μην σταθμεύουν οχήματα. Ωστόσο, η ιδιαιτερότητα ήταν ότι η προειδοποίηση απευθυνόταν μόνο σε μη κατοίκους της περιοχής, γεγονός που προκάλεσε σχόλια και έκανε την ανάρτηση να διαδοθεί ευρέως στα κοινωνικά δίκτυα.

Ερασιτεχνική φωτογραφία – Πηγή: Facebook

Συγκεκριμένα, η επιγραφή ανέφερε: «Παρακαλούμε πολύ οι κάτοχοι αυτοκινήτων (που δεν κατοικούν στην περιοχή) να μην αφήνετε τα αυτοκίνητά σας παρκαρισμένα μπροστά στο υπόγειο και ειδικά μπροστά στην υδρορροή γιατί υπάρχει κίνδυνος πλημμύρας και ιδιαίτερα το βράδυ.»

Όπως ήταν αναμενόμενο, η συγκεκριμένη διατύπωσή δημιούργησε έναν ιδιαίτερα παράδοξο σενάριο, κατά το οποίο από τον κίνδυνο πλημμύρας κινδυνεύουν μόνο τα αυτοκίνητα των «ξένων» οδηγών και όχι εκείνα των κατοίκων.

Η συγκεκριμένη πρακτική φαίνεται να κινείται σε μια «γκρίζα ζώνη» του ΚΟΚ, καθώς ο νόμος απαγορεύει την κατάληψη του οδοστρώματος με εμπόδια ή κατασκευές, με προβλεπόμενο πρόστιμο 350 ευρώ. Ωστόσο, δεν υπάρχει ξεκάθαρη πρόβλεψη για τοποθέτηση προειδοποιητικών επιγραφών αυτού του τύπου. Έτσι, ο κάτοικος ενδέχεται να προσπάθησε να «δεσμεύσει» τη θέση με έναν έμμεσο τρόπο, αποφεύγοντας ταυτόχρονα την άμεση παρέμβαση των αρχών.

(Με πληροφορίες από Facebook, carandmotor.gr)