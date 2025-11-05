Παρά τις κάμερες που τοποθετήθηκαν σε κομβικά και άκρως επικίνδυνα σημεία σε όλη την Αττική, αλλά και τον αυστηροποιημένο ΚΟΚ, οι οδηγοί στην χώρα μας φαίνεται πως δεν θέλουν να συμμορφωθούν. Αυτή τη φορά «θύματα» ασυνείδητου οδηγού έπεσαν οι επιβάτες λεωφορείου της γραμμής 830 Αγία Βαρβάρα – Στ. Κορυδαλλός.

Η νέα αναστάτωση έγινε πριν από λίγες ημέρες, όταν οδηγός αυτοκινήτου πάρκαρε σε γωνία με αποτέλεσμα το λεωφορείο να μην μπορεί να στρίψει. Στον απέναντι δρόμο έχουν τοποθετηθεί και κολονάκια με αποτέλεσμα να μην μπορεί να στρίψει με τίποτα το μέσο μεταφοράς.

Αφού ο οδηγός έκανε υπομονή και πάτησε κόρνα μήπως και ο ιδιοκτήτης ακούσει την αναστάτωση και καταλάβει πως ενοχλεί, αποφάσισε να ανοίξει τις πόρτες και να κατεβάσει τους επιβάτες.