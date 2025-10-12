Viral έχει γίνει το τελευταίο διάστημα η κυρία Βασιλική Παπαδοπούλου, μια νοικοκυρά από τις Πρέσπες, η οποία σε βίντεο που αναρτά στο Facebook παρουσιάζει τα φαγητά που φτιάχνει για την οικογένειά της.

Σε αντίθεση, όμως, με όλους τους διαδικτυακούς ή τηλεοπτικούς σεφ, η κυρία Βασιλική παρουσιάζει μόνο το αποτέλεσμα και… κρύβει τις συνταγές.

Advertisement

Advertisement

Η ίδια εξήγησε, μάλιστα, σε βίντεο ότι πήρε την απόφαση αυτή γιατί «πολλές μαγείρισσες με κοινοποιούν από όλα τα σάιτ και κάνουν ότι ξέρουν τις συνταγές τις δικές μου, δείχνουν μόνο το ταψί μου και ενώ φαίνομαι εγώ, λένε ότι είναι δικές τους συνταγές. Τους έχω κάνει παρατήρηση και δεν δίνουν σημασία. Αλλά να ξέρουν ότι το ίντερνετ και το Facebook έχουν πνευματικά δικαιώματα όπως έχουν τα τραγούδια και οι συνθέτες».

Το βίντεο αυτό «γέννησε» πολλά άλλα χιουμοριστικά βίντεο με άλλους χρήστες του TikTok να δανείζονται τη φωνή της κυρίας Βασιλικής και να «παίζουν» με την ιδέα της.

Τα βίντεο αυτά προκάλεσαν την αντίδραση της Βασιλικής Παπαδοπούλου, η οποία αρχικά εξήγησε ότι «επειδή ο αδελφός μου είναι διάσημος TikToker, έχει πάρει τη φωνή τη δική μου το TikTok επειδή με έχει ανεβάσει στα reel με τα φαγητά μου και είναι σαν πρωτότυπος ήχος όπως οι τραγουδιστές. Να το ξέρετε μερικοί που μας παίρνετε τηλέφωνο. Δεν κοροϊδεύει ο κόσμος με αυτό που το κάνει, απλώς βάζουν τη φωνή για να γίνουν διάσημοι όπως κι εμείς».

Απευθυνόμενη, τέλος, σε όσους κάνουν χιουμοριστικά βίντεο λέει «δεν μας ενδιαφέρει αν κοροϊδεύετε γιατί εγώ δείχνω γλυκά και φαγητά και γιατί για να πάρετε τη φωνή μου σας αρέσει όπως τα φαγητά μου. Ξέρουμε ο καθένας στην καμπούρα του τι κουβαλάει».