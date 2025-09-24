«Εγώ την γιαγιά μου είχα να την δω από τις αρχές του 2021» κατέθεσε στην αστυνομία ο γιος της 62χρονης διευθύντριας των ΚΕΠ, η οποία έθαψε τη μητέρα της σε στάβλο στη Βοιωτία για να παίρνει τη σύνταξή της.

Η εισαγγελία έχει ήδη διατάκει προκαταρκτική εξέταση για την υπόθεση, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Σύμφωνα με το Mega η κατάθεση του γιου της 62χρονης, που ζει στην Κρήτη ήταν ιδιαίτερη σημαντική. Ο γιος φαίνεται να είπε πως «εγώ την γιαγιά μου είχα να την δω από τις αρχές του 2021».

Όταν ρωτήθηκε από τους αστυνομικούς είπε ότι «γνωρίζω ότι η γιαγιά μου είχε κάποιο πρόβλημα με τη καρδιά της, είχε κάνει μια σημαντική επέμβαση, ήταν υπέρβαρη, είχε πρόβλημα με το οξυγόνο της, είχε άνοια, κινητικά προβλήματα. Γνωρίζω ότι λάμβανε φαρμακευτική αγωγή, αλλά δεν γνωρίζω ποια ακριβώς φαρμακευτική αγωγή έπαιρνε».

Η 62χρονη, αφέθηκε ελεύθερη καθώς δεν βαρύνεται με κανένα κακούργημα ωστόσο οι έρευνες που διεξάγονται αφορούν στο αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.