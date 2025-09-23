Εναντίον δημοσιογράφου επιτέθηκε η 62χρονη που έκρυψε το πτώμα της μητέρας της στη Βοιωτία, με το συμβάν να καταγράφεται σε βίντεο.

Η δημοσιογράφος του Star, Ευδοκία Μύτιλη, ήταν έξω από το σπίτι της 62χρονης, η οποία όταν κατέφθασε κατέβηκε από το αυτοκίνητό της και κινήθηκε κατά της δημοσιογράφου έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της. Στη συνέχεια έκανε λαβή στο χέρι της, άρπαξε το μικρόφωνο και το πέταξε στο έδαφος, φωνάζοντας να μην της φέρνουν το μικρόφωνο κοντά στο στόμα της.

Στη συνέχεια μπήκε στο σπίτι της και δεν ξαναβγήκε.

Για την 1η Οκτωβρίου ορίστηκε η δίκη της 62χρονης στη Βοιωτία, η οποία ομολόγησε ότι απέκρυψε τη σορό της μητέρας της, προκειμένου να συνεχίσει να καρπώνεται τη σύνταξη και τα επιδόματα τής ηλικιωμένης.

Ο Εισαγγελέας της Θήβας, όμως, ζήτησε από τους αστυνομικούς να διενεργήσουν νέα προκαταρκτική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθεί το συνολικό εύρος της υπόθεσης.

Συγκεκριμένα τα στελέχη της Ασφάλειας καλούνται να μάθουν εάν η 62χρονη διέπραξε το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο ή εκείνο της θανατηφόρας έκθεσης, εάν δηλαδή δολοφόνησε τη μητέρα της ή εάν την άφησε να πεθάνει εσκεμμένα.

Βασικό ερώτημα παραμένει για τις εισαγγελικές αρχές εάν η γυναίκα απεβίωσε το καλοκαίρι του 2023, όπως είπε η 62χρονη, ή νωρίτερα, καθώς υπάρχουν μαρτυρίες από κατοίκους του χωριού ότι δεν είχαν δει το θύμα από το 2020 και η κόρη έλεγε συνεχώς ότι η μητέρα φιλοξενείται σε κέντρο αποκατάστασης.