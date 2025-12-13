Άγρια συμπλοκή ανάμεσα σε ανηλίκους με έναν εξ αυτών να μεταφέρεται σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο Λάρισας, σημειώθηκε στη φυλακή της Κασσαβέτειας.

Σύμφωνα με το TheNewspaper, πέντε ανήλικοι κρατούμενοι επιτέθηκαν ξαφνικά και χωρίς σαφή αιτία σε συνομήλικό τους μέσα στους χώρους του σωφρονιστικού καταστήματος.

Advertisement

Advertisement

Tο θύμα δέχθηκε γροθιές στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα τραυματισμό στη γνάθο, ενώ φέρει κακώσεις και σε άλλα σημεία του σώματος.

Οι φύλακες επενέβησαν για να σταματήσουν τη συμπλοκή, ωστόσο ο ανήλικος χρειάστηκε ιατρική φροντίδα και διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Λάρισας για εξετάσεις και περαιτέρω νοσηλεία.

Σε βάρος των πέντε εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικής βλάβης, με την υπόθεση να οδηγείται πλέον ενώπιον του Δικαστηρίου Ανηλίκων Βόλου.

Παράλληλα, οι κρατούμενοι αναμένεται να κληθούν την επόμενη εβδομάδα στο πειθαρχικό συμβούλιο των φυλακών, υπό την προεδρία του εισαγγελέα φυλακών, όπου θα κριθεί η περαιτέρω ποινική και πειθαρχική τους μεταχείριση.

(Με πληροφορίες από TheNewspaper.gr)