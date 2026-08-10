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Σε ρινγκ μετατράπηκε γυμναστήριο στο Βόλο όταν δύο νεαροί διεκδίκησαν μετά μανίας έναν πάγκο για να κάνουν τις … ασκήσεις τους.

Σύμφωνα με τον taxydromos.gr σπρωξίματα, μπουνιές και ένας 17χρονος που κατέληξε στο νοσοκομείο, με μώλωπες και ρινορραγία μετά από προπόνηση την περασμένη Πέμπτη, σε γυμναστήριο στη Σούρπη. Ο 17χρονος βρισκόταν μαζί με ένα 21χρονο όταν ξέσπασε η συμπλοκή με δύο αδέρφια που επίσης αθλούνταν στον ίδιο χώρο. Παρών ήταν ένας ακόμη ανήλικος ο οποίος φέρεται ότι προσπάθησε να τους χωρίσει.

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Όπως έγινε γνωστό, ο 17χρονος μαζί με τον συναθλητή του, επιχείρησαν να χρησιμοποιήσουν τον πάγκο για ασκήσεις στήθους με χάρη. Σύμφωνα με τον 21χρονο που προπονούνταν μαζί με το θύμα, από το όργανο είχε μόλις φύγει ο κατηγορούμενος. «Πήγαμε να γυμναστούμε. Ηρθε ο κατηγορούμενος και μας είπε ότι στο μηχάνημα κάνει ο ίδιος προπόνηση και να φύγουμε. Μας έσπρωξε και δεν μας άφηνε να προπονηθούμε», υποστήριξε ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, όπου εκδικάστηκε η υπόθεση του ξυλοδαρμού.

Στη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας κατέθεσε ένας ανήλικος ο οποίος προσπάθησε να χωρίσει τους νεαρούς που ήρθαν στα χέρια. Εκείνος υποστήριξε ότι το μηχάνημα χρησιμοποιούσε ο μικρότερος αδερφός του κατηγορούμενου, ένας 16χρονος. «Πήγαν να τον διώξουν και τον έβρισαν», ανέφερε.

Στο σημείο εκείνο φέρεται να ενεπλάκη ο κατηγορούμενος, ο οποίος χτύπησε με μπουνιές στο πρόσωπο τον 17χρονο. Ο δεύτερος ειδοποίησε άμεσα τους γονείς του.

Η μητέρα του έσπευσε στο γυμναστήριο να τον πάρει και να τον μεταφέρει στο Νοσοκομείο για παροχή ιατρικής βοήθειας. «Ετρεχε αίμα από τη μύτη του και το μάτι του ήταν μαυρισμένο. Πήγαμε αμέσως στο νοσοκομείο», κατέθεσε στο δικαστήριο.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι χτύπησε τον 17χρονο. «Μόνο τον έσπρωξα. Δεν τον χτύπησα», έλεγε ξανά και ξανά. «Ο αδερφός μου κι εγώ απλώς γυμναζόμασταν Πήγε (το θύμα) εκεί (στον πάγκο) ενώ τους είπα ότι δεν είχαμε τελειώσει την προπόνηση. Δεν μας ενδιαφέρει μας είπαν. Εβρισαν τον αδερφό μου. Αρχισαν να σπρώχνονται. Κι εγώ τον έσπρωξα. Δε τον χτύπησα. Δεν έγινε τίποτα άλλο. Ηθελα μόνο να τους σταματήσω. Να μην χτυπήσουν τον αδερφό μου. Ηταν φτιαχτό. Το έστησαν. Νομίζω μας μισούνε», είπε αλλά δεν έπεισε.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον νεαρό για το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και του επέβαλε ποινή φυλάκισης έξι μηνών με τριετή αναστολή.