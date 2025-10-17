Ένα νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος μαθήτριας Γυμνασίου στον Βόλο έχει προκαλέσει αποτροπιασμό και έντονη ανησυχία, το οποίο μάλιστα αποκαλύφθηκε χάρη στην παρατηρητικότητα και την άμεση δράση των εκπαιδευτικών της.

Το κορίτσι φέρεται να εμφανιζόταν κατ’ επανάληψη στο σχολείο με σημάδια κακοποίησης και παραμέλησης — μελανιές, εγκαύματα από τσιγάρο και τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματος — τα οποία δικαιολογούσε κάθε φορά ως «ατυχήματα».

Το πρόσφατο όμως επεισόδιο δεν μπορούσε πλέον να αγνοηθεί, καθώς τα σημάδια ήταν έντονα και εκτεταμένα. Οι εκπαιδευτικοί, αντιλαμβανόμενοι τη σοβαρότητα της κατάστασης, ειδοποίησαν αμέσως την Εισαγγελία Ανηλίκων Βόλου και την Αστυνομία οι οποίες διερευνούν την υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μαθήτρια αποκάλυψε στους καθηγητές της ότι τα χτυπήματα στα χέρια της προήλθαν από τον πατέρα της. Παράλληλα, η μικρότερη αδελφή της είχε τραυματιστεί σοβαρά τρεις φορές μέσα σε διάστημα έξι μηνών, με αποτέλεσμα να έχει υποστεί επανειλημμένα κάταγμα στο χέρι της.