Η δημοσιογράφος του MEGA, Ανθή Βούλγαρη, το πρωί της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου 2026 αναφέρθηκε στο ζήτημα που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες με τη νέα πολιτικό Μαρία Καρυστιανού, μετά τις δηλώσεις της για τις αμβλώσεις, οι οποίες προκάλεσαν έντονη δημόσια συζήτηση.

Η Βούλγαρη υπογράμμισε ότι ο ντόρος που δημιουργήθηκε έδωσε την αφορμή σε άλλα πολιτικά κόμματα να ασκήσουν κριτική και να κατευθύνουν τα πυρά τους προς τη νεοεισερχόμενη πολιτικό.

Advertisement

Advertisement

«Επειδή είναι νέα στην πολιτική, μπορεί να εννοούσε κάτι διαφορετικό και να το διατύπωσε με λάθος τρόπο», σχολίασε η δημοσιογράφος, προσθέτοντας ότι ορισμένοι βρήκαν την ευκαιρία να επιτεθούν. Παράλληλα, τόνισε ότι, αν και η Καρυστιανού δέχθηκε αδικαιολόγητη πίεση, δεν μπορεί να θεωρείται στο απυρόβλητο, καθώς όποιος επιλέγει να δρα στην πολιτική γνωρίζει ότι οι δηλώσεις και οι απόψεις του θα υπόκεινται σε σχολιασμό και κριτική.

Στη συζήτηση συμμετείχε και ο δημοσιογράφος Ιορδάνης Χασαπόπουλος, που σχολίασε με αφορμή τα λεγόμενα της Βούλγαρη ότι η πολιτική είναι σκληρή, ενώ η ίδια υπογράμμισε ότι η δημόσια αντιπαράθεση δεν πρέπει να μετατρέπεται σε ατομικό πόλεμο.

«Η κυρία Καρυστιανού είναι ένας άνθρωπος που εμείς εδώ – η εκπομπή, ο Ιορδάνης κι εγώ – τη σεβόμαστε και θα είμαστε στο πλευρό της σε σοβαρά θέματα όπως τα Τέμπη ή το παιδί της», τόνισε χαρακτηριστικά η Βούλγαρη.

Παράλληλα, η δημοσιογράφος επισήμανε ότι η κριτική που δέχεται η Καρυστιανού δεν αφορά μόνο την ίδια αλλά αντικατοπτρίζει και τις αδυναμίες των υπόλοιπων πολιτικών κομμάτων. Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση του ΣΚΑΪ, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης φέρουν μικρή ή μεγαλύτερη φθορά, ενώ η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να παραμένει αλώβητη.

Advertisement

Η Βούλγαρη σχολίασε ότι ένα μεγάλο μέρος του κόσμου δηλώνει απογοητευμένο και αρνείται να ψηφίσει, ζητώντας ένα κόμμα που θα καταφέρει να εκπροσωπήσει πραγματικά την κοινωνία και να ανατρέψει το κατεστημένο.

Συνολικά, η τοποθέτηση της Ανθής Βούλγαρη συνδυάζει την κατανόηση για τη νεαρή πολιτικό με την αναγνώριση της σκληρότητας της πολιτικής σκηνής. Η κριτική που δέχεται η Μαρία Καρυστιανού, σύμφωνα με τη Βούλγαρη, είναι μέρος του δημόσιου διαλόγου, αλλά δεν πρέπει να μετατραπεί σε προσωπική επίθεση, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύει την ανάγκη για αλλαγή και την απογοήτευση της κοινωνίας από τα υφιστάμενα πολιτικά δεδομένα.

Advertisement