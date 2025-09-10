Τις διαφορές τους με τα όπλα φαίνεται πως επιχείρησαν να λύσουν τα ξημερώματα τής Τετάρτης αντίπαλες ομάδες Ρομά, στο Ίλιον.

Οι εμπλεκόμενοι συναντήθηκαν στο Πάρκο Τρίτση, δίπλα στον Πύργο Βασιλίσσης όπου είναι οι εγκαταστάσεις του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων. Σύμφωνα με πληροφορίες ο φύλακας του χώρου είδε τριάντα άτομα να διαπληκτίζονται και ξαφνικά να ανοίγουν πυρ. Τότε ήταν που κάλεσε την Αστυνομία.

Μέχρι να φθάσουν οι ένστολοι στο σημείο, οι εμπλεκόμενοι είχαν εξαφανιστεί. Εντόπισαν όμως δεκαεπτά κάλυκες τεσσάρων διαφορετικών διαμετρημάτων, κάτι που δείχνει ότι χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον τέσσερα όπλα.

Τα στελέχη της Ασφάλειας προσπαθούν να εντοπίσουν στοιχεία που θα οδηγήσουν στην αποκάλυψη των δραστών.