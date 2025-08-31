Ένας 49χρονος οδηγός μηχανής βρήκε τραγικό θάνατο στην Ξάνθη, καθώς ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα, λίγο έξω από τον οικισμό Σούνιο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το τροχαίο σημειώθηκε το Σάββαρο (30/8) στην οδό Σελέρου – Αμαξάδων (παραεγνατία οδός) στο ύψος του οικισμού του Σουνίου, όταν ένα αγροτικό μηχάνημα που οδηγούσε ένας 42χρονος συγκρούστηκε με την μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαινε ο 49χρονος.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο θάνατος του 49χρονου άνδρα, ενώ ο 42χρονος που βρισκόταν πάνω στο αγροτικό μηχάνημα τραυματίστηκε και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Νοσοκομείο Ξάνθης.

Προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ