Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Youth Pass 2026 και πλέον χιλιάδες νέοι περιμένουν την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης ύψους 150 ευρώ.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η πίστωση των χρημάτων αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα τέλη Μαΐου ή στις αρχές Ιουνίου, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να ανακοινωθεί η ακριβής ημερομηνία πληρωμής για τους δικαιούχους.

Το ποσό θα καταβληθεί μέσω ψηφιακής κάρτας, δίνοντας τη δυνατότητα στους νέους να καλύψουν δαπάνες που σχετίζονται με τον πολιτισμό, την ψυχαγωγία και τις μετακινήσεις.

Πώς μπορείτε να το ξοδέψετε

Με το Youth Pass μπορούν να πραγματοποιηθούν αγορές και πληρωμές για:

Εισιτήρια τρένων

Εισιτήρια ΚΤΕΛ και άλλων μέσων μεταφοράς

Επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους

Εισιτήρια μουσείων

Κινηματογράφους

Θεατρικές παραστάσεις

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι νέοι ηλικίας 18 και 19 ετών που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και έχουν υποβάλει επιτυχώς την αίτησή τους εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Σημειώνεται ότι η ψηφιακή κάρτα του Youth Pass δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή συνδρομητικών υπηρεσιών streaming, καθώς το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και μεταφορικών δαπανών.