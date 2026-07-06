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Σε κάθε παρέα που κανονίζει να δει μαζί ποδόσφαιρο, η ώρα έναρξης του αγώνα σημαίνει διαφορετικά πράγματα για τον καθένα. Για τους περισσότερους είναι η ώρα που πρέπει να έχουν καθίσει στον καναπέ. Στην πραγματικότητα όμως, η βραδιά ξεκινάει πολύ νωρίτερα, εκεί που ανάβει η σχάρα. Γιατί όταν λέμε «θα δούμε το ματς», σπάνια εννοούμε μόνο αυτό.

Εννοούμε την παρέα που θα μαζευτεί, τη μυρωδιά που θα απλωθεί στην αυλή, το φαγητό που θα περνάει από χέρι σε χέρι όση ώρα κυλάει το παιχνίδι. Το κάρβουνο δεν εκβιάζεται και η καλή φωτιά θέλει τον χρόνο της, οπότε αν η σέντρα είναι στις δέκα, η σχάρα έχει ήδη ανάψει από τις οκτώ. Το BBQ δεν είναι το συνοδευτικό της βραδιάς καιίσως ο πραγματικός λόγος που η βραδιά αξίζει.

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Έρχεται πρώτος, χωρίς να τον περιμένει κανείς

Θα τον δεις να φτάνει στον χώρο πριν από όλους, ή να έχει πάρει θέση στη δική του αυλή ενώ έξω είναι ακόμα μέρα. Υπάρχει κάτι σε αυτή τη μοναχική ώρα της προετοιμασίας που του αρέσει ιδιαίτερα, αν και σπάνια θα το παραδεχτεί. Είναι η ησυχία πριν τη φασαρία, ο καπνός που αρχίζει δειλά να ανεβαίνει, η αίσθηση ότι κάτι ωραίο έχει μπει σε κίνηση και αυτός είναι ο μόνος που το ξέρει ακόμα. Όταν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, η μισή δουλειά θα έχει ήδη γίνει, και κανείς δεν θα το έχει αντιληφθεί.

Φέτος, αυτή η νοοτροπία βρίσκει καλό έδαφος. Τα μεγάλα παιχνίδια του καλοκαιριού παίζονται αργά και είναι λιγότερα απ’ όσο θα περίμενε κανείς, οπότε δεν στήνεις τραπέζι για το κάθε ένα. Διαλέγεις. Το βλέπεις πιο χαλαρά, σχεδόν σαν θεατής που δεν έχει να χάσει τίποτα, και ακριβώς γι’ αυτό η βραδιά γίνεται περισσότερο για την παρέα παρά για το αποτέλεσμα.

Σε αυτό το σκηνικό, ο λόγος που ο κόσμος θα μπει στον κόπο να βγει από το σπίτι του δεν είναι ο αγώνας. Είναι η Weber που καπνίζει ήδη όταν φτάνουν και η ήσυχη βεβαιότητα ότι το γεύμα του Μουντιάλ θα είναι ακριβώς όπως πρέπει.

Μιλάει με το φαγητό, όχι με τα λόγια

Το ψήσιμο έχει κάτι που το delivery δεν θα αποκτήσει ποτέ. Δεν είναι μόνο το φαγητό, είναι το τελετουργικό γύρω του. Κάποιος γυρίζει τα κρέατα, κάποιος άλλος στήνει το τραπέζι, ένας τρίτος κρατάει την κουβέντα ζωντανή δίπλα στη σχάρα, και χωρίς να το πολυσκεφτεί κανείς, η βραδιά έχει ήδη αρχίσει να χτίζεται. Το BBQ δεν χρειάζεται να το πεις με λόγια, αρκεί μόνο που μπήκες στον “κόπο” για αυτό. Ένας δίσκος που βγαίνει ζεστός τη σωστή στιγμή αξίζει περισσότερο από δέκα «καλώς ήρθατε», γιατί δείχνει ότι κάποιος σκέφτηκε την παρέα του από νωρίς.

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Και επειδή αυτή η μικρή τελετουργία επαναλαμβάνεται χρόνο με τον χρόνο, έχει σημασία πάνω σε τι γίνεται. Η Weber δεν βρέθηκε τυχαία στις αυλές. Ο George Stephen σχεδίασε τη σφαιρική ψησταριά το 1952 επειδή τον είχε κουράσει το άνισο ψήσιμο των πρόχειρων λύσεων της εποχής, και αυτή η μία ιδέα άλλαξε τον τρόπο που ψήνει έκτοτε όλος ο κόσμος. Εβδομήντα και κάτι χρόνια αργότερα, αυτό μεταφράζεται σε κάτι πολύ πρακτικό για όποιον στέκεται μπροστά στη σχάρα: μια θερμοκρασία που κρατάει σταθερά, ένα ψήσιμο που δεν σε προδίδει μπροστά στους καλεσμένους σου.

Λίγα πράγματα, καλά καμωμένα

Ξεχνάμε τα δέκα πιάτα και τις περίπλοκες συνταγές. Μια βραδιά με μπάλα δεν είναι η στιγμή για επιδείξεις, αλλά για πράγματα που τα τρως όρθιος, με το χέρι, χωρίς πιρούνι. Ένα καλό μπιφτέκι που έχει κάνει κρούστα και κρατάει μέσα όλο του το ζουμί, λαχταριστά χωριάτικα λουκάνικα ή καλαμπόκι και πιπεριές που γλυκαίνουν στη φωτιά, μια φρέσκια γουακαμόλε δίπλα για βουτιά. Απλά πράγματα, που η διαφορά τους δεν κρύβεται στη συνταγή αλλά στο πόσο σωστά ψήθηκαν.

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Εκεί είναι που η σχάρα παύει να είναι αξεσουάρ και γίνεται σύμμαχος. Όποιος ξεκινάει τώρα να ψήνει σοβαρά συνήθως βρίσκει το πάτημά του στη Weber Spirit, που ανάβει με μυαλό υγραερίου και δίνει σταθερό αποτέλεσμα χωρίς δεύτερες σκέψεις. Όποιος αγαπάει τον καπνό και την τελετουργία του ανάμματος μένει πιστός στις ψησταριές κάρβουνου Original Kettle & Μaster Touch.

Και όποιος έχει φτάσει στο σημείο να θέλει χώρο, έλεγχο και την άνεση να ψήνει για πολλούς ταυτόχρονα, καταλήγει στη Genesis. Διαφορετικές αφετηρίες, η ίδια κατάληξη: μια σχάρα που σε κάνει να θες να ψήνεις πιο συχνά, όχι μόνο όταν παίζει κάποιο σπουδαίο ματς.

Ένα εργαλείο για πολλά καλοκαίρια

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Υπάρχει κάτι ωραίο στο να επενδύεις σε ένα αντικείμενο που ξέρεις ότι θα είναι μαζί σου για χρόνια. Μια αξιόπιστη σχάρα δεν είναι αγορά μιας σεζόν· είναι ο σιωπηλός συνεργάτης σε όλες τις βραδιές που δεν έχουν γίνει ακόμα. Η Weber χτίζεται με αυτή ακριβώς τη λογική, με υλικά και κατασκευή που αντέχουν τη χρήση αντί να σε αφήνουν στα μισά μετά από δυο καλοκαίρια. Κι αν το είχες στο πίσω μέρος του μυαλού σου εδώ και καιρό, αυτή η περίοδος δίνει μια καλή αφορμή, καθώς τρέχουν τα Weber Mundial Offers, με 20% έκπτωση σε επιλεγμένα μοντέλα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Το παράξενο με αυτόν τον άνθρωπο είναι ότι σπάνια θα ακούσει ένα ευχαριστώ ανάλογο με αυτά που προσφέρει. Όση ώρα ψήνει, οι άλλοι φωνάζουν στην οθόνη. Όταν κάθεται επιτέλους, το παιχνίδι έχει συνήθως μπει στην τελική του ευθεία. Κι όμως, δεν παραπονιέται, γιατί δεν το έκανε για το χειροκρότημα.

Το έκανε γιατί κάπου μέσα του ξέρει ότι οι παρέες δεν κρατιούνται ζωντανές από μόνες τους· κάποιος πρέπει κάθε τόσο να δίνει την αφορμή, να ανοίγει το σπίτι, να ανάβει τη φωτιά. Αν είσαι εσύ αυτός ο άνθρωπος, το πιθανότερο είναι να μην το είχες σκεφτεί ποτέ με αυτά τα λόγια.

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Κι αν δεν είσαι, ίσως φέτος να είναι μια καλή χρονιά για να μάθεις πώς ανάβει η σχάρα. Η θέση δίπλα στη φωτιά είναι πιο ωραία απ’ όσο φαίνεται από τον καναπέ.

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