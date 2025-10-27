Υπό καταρρακτώδη βροχή πραγματοποιήθηκε η μαθητική παρέλαση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και την οδό Τσιμισκή.

Παρά την έντονη βροχόπτωση, μαθητές γυμνασίων και λυκείων παρήλασαν υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Θεσσαλονίκης, τιμώντας την εθνική επέτειο ενώ πλήθος κόσμου βρέθηκε στο σημείο για να τους χειροκροτήσει.

Στην εξέδρα των επισήμων βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, Φιλόθεος, οι υφυπουργοί Εσωτερικών (αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης), Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Νίκος Παπαϊωάννου, Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης, Κοινωνικής Συνοχής Και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη, ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας.

Πηγή Φωτογραφιών: EUROKINISSI