Έντονο κλίμα επικράτησε στο στούντιο του Action 24 το βράδυ της 28ης Οκτωβρίου, όπου ήταν καλεσμένη η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής», Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Η ένταση ξεκίνησε από την αρχή, όταν η ίδια, απευθυνόμενη στους τηλεθεατές και στον παρουσιαστή Σεραφείμ Κοτρώτσο, είπε:

«Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω το έθνος, ζήτω ο Μεταξάς».

Ο δημοσιογράφος αντέδρασε αμέσως σχολιάζοντας:

«Αρχίσαμε…».

Η συζήτηση γρήγορα πήρε ιστορική τροπή, με τον Σεραφείμ Κοτρώτσο να της επισημαίνει:

«Λέτε ότι το ΟΧΙ το είπε στους Ιταλούς ο Ιωάννης Μεταξάς και όχι ο ελληνικός λαός. Δυστυχώς η ιστορία περιγράφει εντελώς διαφορετικά τα πράγματα…».

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου, ωστόσο, επέμεινε στην άποψή της, απαντώντας:

«Η ιστορία είναι μία. Τι είπε; Ναι είπε; Είπε στον Ιταλό πρέσβη ΟΧΙ και ο λαός τον ακολούθησε στον πόλεμο».

Και πρόσθεσε με έμφαση:

«Ο Μεταξάς ήταν αυτός που είπε πρώτος το ΟΧΙ!».

Η αντιπαράθεση δεν σταμάτησε εκεί. Λίγο αργότερα, η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» αναφέρθηκε στους εκπαιδευτικούς, λέγοντας:

«Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που βάλλουν εναντίον της πατρίδας μας, εναντίον των εθνικών μας εορτών. Θα έπρεπε να απολυθούν».

