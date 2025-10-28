Ρίγη συγκίνησης και εθνική υπερηφάνει προκάλεσε το μήνυμα του επισμηναγού Γεώργιου Σωτηρίου προς όλη την Ελλάδα από τον ουρανό της Θεσσαλονίκης, κατά την θεαματική αεροπορική επίδειξη της ομάδας «ΖΕΥΣ», με την οποία ολοκληρώθηκε η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.

«Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Σήμερα τιμάμε εκείνους που ύψωσαν το “Όχι” και πέταξαν πάνω από κάθε φόβο. Με φτερά πίστης και τιμής συνεχίζουμε να φυλάμε τον ουρανό της Πατρίδας, χρόνια πολλά Ελλάδα», είπε ο πιλότος του F-16.

Advertisement

Advertisement

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, και του αποκρίθηκε:

«Κύριε Επισμηναγε, σε αυτές τις στιγμές, στα φτερά σας επάνω σηκώσατε ψηλά όλη την Ελλάδα που σας παρακολουθεί με θαυμασμό και υπερηφάνεια.

Συνεχίζετε οι Ένοπλες Δυνάμεις μας να κάνετε αυτό που ξέρετε. Να προστατεύετε την ακεραιότητα της χώρας σε στεριά, θάλασσα και ουρανό. Εμπνευσμένοι από τους ηρωικούς πολεμιστές του 40.

Συνεχίστε να προστατεύετε την ελευθερία και την ακεραιότητα με άγρυπνα τα μάτια στη φύλαξη των ανοικτών ελληνικών οριζόντων.

Πάντα ψηλά κύριε Επισμηναγέ, πάντα ψηλότερα. Χρόνια πολλά! Ζήτω η 28η Οκτωβρίου του 40»

Ο Γιώργος Σωτηρίου εισήχθη στη Σχολή Ικάρων το 2006 και τοποθετήθηκε το 2012 στην 115 Πτέρυγα Μάχης με αεροσκάφη F-16 Block 52+. Από το 2013 υπηρετεί στην 343 Μοίρα και έχει καταγράψει πάνω από 1.800 ώρες πτήσης, εκ των οποίων περισσότερες από 1.700 σε F-16.