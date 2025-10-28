Την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου τίμησαν οχτώ μαθητές στα «αναγεννημένα» πλέον Φουρνά Ευρυτανίας, που από εκεί που μετρούσαν εννιά παιδιά τα προηγούμενα χρόνια, έχουν φτάσει πλέον τους 27 μαθητές σε νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο.

«Μαζί με τον πατέρα Κωνσταντίνο, την τοπική κοινωνία, τους ανθρώπους από όλη την Ελλάδα που στηρίζουν τη νέα ζωή στο χωριό, καταφέραμε να φέρουμε έξι νέες οικογένειες στα Φουρνά, να ανοίξουν καινούργια μαγαζιά, να γίνει γάμος και βάπτιση. Μάλιστα, υιοθετήσαμε δεύτερο χωριό, την Ζίτσα Ιωαννίνων όπου πλέον και εκεί πήγε η πρώτη οικογένεια», τόνισε η δασκάλα Παναγιώτα Διαμαντή, η οποία κατάφερε να κρατήσει «ζωντανό» το χωριό των παππούδων της.

Το μήνυμα της δασκάλας για την 28η Οκτωβρίου

«Με αφορμή την σημερινή μέρα θέλω να πω ότι αυτά τα βουνά έβγαλαν τους ανθρώπους που πήγαν να πολεμήσουν χωρίς φόβο για να μας δώσουν το δικαίωμα σήμερα να ζούμε ελεύθεροι. Είναι χρέος μας να βοηθήσουμε τους τόπους αυτούς».

Στο χωριό της Ευρυτανίας έγινε κανονικά η παρέλαση και η κατάθεση στεφάνων, ενώ το πρωί πριν από την παρέλαση, οι μαθητές παρακολούθησαν την δοξολογία στην εκκλησία. Χθες (27/10), συμμετείχαν στην σχολική γιορτή του σχολείου τους, διαβάζοντας ποιήματα για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.