Συγκίνησε η παρέλαση ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου στις Θεσπιές Βοιωτίας καθώς συμμετείχε και η μικρή Αλεξία, η οποία ανήμερα Πάσχα του 2019, 8 χρονών τότε, χτυπήθηκε από αδέσποτη σφαίρα παίζοντας στην αυλή του σπιτιού της.

Έξι χρόνια μετά το τραγικό συμβάν, η Αλεξία παρέλασε στις Θεσπιές για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, σε αναπηρικό αμαξίδιο έχοντας δίπλα της τους συμμαθητές της.

Στις φωτογραφίες που δημοσιεύει το permissos.gr, η μικρή Αλεξία- η οποία φοιτά στην πρώτη Γυμνασίου- , κρατά τη σημαία και με υπερηφάνεια κάνει παρέλαση σε κεντρικό δρόμο της γενέτειράς της.

Σημειώνεται ότι την αδέσποτη σφαίρα είχε ρίξει ένας άνδρας, που έμενε λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι της οικογένειας, ανήμερα του Πάσχα – άρχισε να πυροβολεί στον αέρα, στο γλέντι που γινόταν στο σπίτι του. Μια από τις σφαίρες βρήκε τη μικρή Αλεξία, η οποία έπαιζε με τα αδέλφια της.