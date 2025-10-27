Η αρχηγός της Φωνής Λογικής αποφάσισε να αξιοποιήσει την εθνική επέτειο για την 28η Οκτωβρίου «διορθώνοντας» όσους κάνουν το…λάθος (σύμφωνα με την δική της άποψη τουλάχιστον) να πιστεύουν και να δηλώνουν ότι το μεγάλο «ΟΧΙ» στην τότε εισβολέα, Ιταλία, δεν το είπαν γενικώς οι Έλληνες και ο ελληνικός λαός, παρά μόνον ένα πολιτικό πρόσωπο: ο Ιωάννης Μεταξάς.

Η ίδια επιλέγει να μοιραστεί την ιστορική γνώση της με βίντεο – ανάρτηση στο Instagram, θεωρώντας ότι αυτός είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος ανταλλαγής απόψεων για τις σημαντικότερες σελίδες της ελληνικής ιστορίας.

Advertisement

Advertisement

Το κείμενο της ανάρτησης από την Αφροδίτη Λατινοπούλου

4 πράγματα που δεν θα σας διδάξουν ποτέ στο σχολείο για το Ελληνικό έπος του 1940:

1ον Ο πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς είπε το περίφημο ΟΧΙ στο τελεσίγραφο του Ιταλού πρέσβη και όχι ο Ελληνικός λαός.

2ον Ο Ιωάννης Μεταξάς άριστος γνώστης της τέχνης του πολέμου είχε αναδιοργανώσει πλήρως μέσα τρία χρόνια τον διαλυμένο Ελληνικό Στρατό από τα δύο κινήματα των Βενιζελικών του 1933 και του 1935

3ον Ο Ιωάννης Μεταξάς χειρίστηκε άψογα τον τορπιλισμό της Έλλης μη σηκώνοντας θόρυβο ενώ έμπαινε στην τελική φάση της οργάνωσης του Ελληνικού στρατού για τον πόλεμο με τους Ιταλούς.

4ον στον Ιωάννη Μεταξά οφείλουμε την εποποιία του Ρούπελ αφού στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα έφτιαξε την περίφημη γραμμή Μεταξά που υποκλίθηκαν μέχρι και οι πανίσχυροι Γερμανοί.

Ζήτω η 28η Οκτωβρίου

Ζήτω το Έθνος

Ζήτω η Ελλάς 🇬🇷 🔥 🇬🇷