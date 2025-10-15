Μια σημαντική μεταρρύθμιση στον τομέα της κληρονομικής διαδικασίας εισάγει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, δίνοντας τέλος στη χρονοβόρα και γραφειοκρατική διαδικασία δημοσίευσης διαθηκών. Από την 1η Νοεμβρίου 2025, οι διαθήκες θα δημοσιεύονται ψηφιακά μέσω της νέας πλατφόρμας diathikes.gr, χωρίς την παρέμβαση των Πρωτοδικείων, όπως γινόταν μέχρι σήμερα.

Η ετήσια επιβάρυνση των δικαστηρίων με δεκάδες χιλιάδες υποθέσεις δημοσίευσης διαθηκών οδήγησε στην ανάγκη εκσυγχρονισμού. Το 2024 κατατέθηκαν 76.543 αιτήσεις, εκ των οποίων 14.000 παραμένουν εκκρεμείς, ενώ η ολοκλήρωση κάθε αίτησης απαιτεί μέχρι και 14 μήνες. «Με τη μεταφορά της διαδικασίας στους συμβολαιογράφους, ο χρόνος θα μειωθεί από 400 ημέρες σε μόλις 3 έως 7», δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, επισημαίνοντας πως η μεταρρύθμιση θα αποσυμφορήσει τον δικαστικό μηχανισμό κατά 60.000 – 70.000 υποθέσεις ετησίως.

Ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι η νέα διαδικασία θα ισχύσει για θανάτους που θα επέλθουν μετά την 1η Νοεμβρίου 2025. Για τις εκκρεμείς υποθέσεις και τις ήδη κατατεθειμένες διαθήκες, προανήγγειλε νομοθετική παρέμβαση μέσα στον Νοέμβριο, ώστε να ενταχθούν κι αυτές στο νέο πλαίσιο.

Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας χαρακτήρισε την ηλεκτρονική δημοσίευση διαθηκών «ουσιαστικό βήμα προς μια σύγχρονη και λειτουργική Δικαιοσύνη». Τόνισε ότι πρόκειται για μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου ψηφιοποίησης, το οποίο περιλαμβάνει διαδοχικές μεταρρυθμίσεις που απλοποιούν τις δικαστικές διαδικασίες και ενισχύουν την ταχύτητα έκδοσης πράξεων.

Σύμφωνα με τον Προϊστάμενο του Πρωτοδικείου Αθηνών Χριστόφορο Λινό, μόνο στο Πρωτοδικείο της Αθήνας εκκρεμούν 8.000 διαθήκες προς δημοσίευση, υποθέσεις που μέχρι σήμερα οδηγούνται σε πολύμηνες καθυστερήσεις λόγω δυσκολίας έκδοσης πιστοποιητικών, που συχνά χρειάζονται έως και 30 ημέρες.

Ψηφιακό Γενικό Μητρώο Διαθηκών – Τι προβλέπεται



Για πρώτη φορά στην Ελλάδα δημιουργείται ηλεκτρονικό μητρώο ιδιόγραφων, μυστικών και δημοσίων διαθηκών, 71 χρόνια μετά τη νομοθέτηση του Ν.Δ. 3082/1954, με το οποίο προβλεπόταν η σύσταση Μητρώου Αδημοσίευτων Διαθηκών. Μέχρι σήμερα, δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί αποδοχή κληρονομιάς χωρίς βεβαίωση περί ύπαρξης ή μη διαθήκης – διαδικασία που πλέον αυτοματοποιείται ψηφιακά.

Το Γενικό Μητρώο Διαθηκών διαρθρώνεται σε δύο τμήματα:

➤ Α΄ Τμήμα

Περιλαμβάνει:

ιδιόγραφες διαθήκες κατατεθειμένες σε συμβολαιογράφο ή πρόξενο,

μυστικές και δημόσιες διαθήκες,

πράξεις ανάκλησης διαθηκών.

➤ Β΄ Τμήμα

Περιλαμβάνει:

πράξεις δημοσίευσης διαθηκών,

πρακτικά δημοσίευσης από πρόξενο ή αλλοδαπή αρχή,

πράξεις κήρυξης ιδιόγραφων διαθηκών ως κυρίων.

Η πλατφόρμα diathikes.gr θα λειτουργεί υπό τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών–Πειραιώς–Αιγαίου–Δωδεκανήσου, με εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Διαδικασία για ιδιόγραφες διαθήκες



Οι ιδιόγραφες διαθήκες θα μπορούν πλέον να κηρύσσονται κυρίες (γνήσιες) από συμβολαιογράφο, παρουσία μαρτύρων και δικηγόρου. Σε περιπτώσεις «εξωτικών» διαθετών – δηλαδή όταν ο γραφικός χαρακτήρας δεν αναγνωρίζεται εύκολα – θα απαιτείται γραφολογική πραγματογνωμοσύνη.

