Χρόνιες παθήσεις όπως καρκίνος, διαβήτης, αρθρίτιδα και παχυσαρκία – ασθένειες που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν κυρίως ανθρώπινες – εμφανίζουν όλο και συχνότερα τα ζώα σε όλο τον κόσμο. Μια νέα ελληνική μελέτη δείχνει ότι οι ίδιες αιτίες που επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία (γενετική προδιάθεση, ρύπανση, κακή διατροφή, στρες, κλιματική αλλαγή) επηρεάζουν και τα ζώα, ανεξάρτητα από το είδος τους.

Η έρευνα, με επικεφαλής την Αντωνία Ματαράγκα από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και δημοσιευμένη στο Risk Analysis, προτείνει ένα ενιαίο μοντέλο εκτίμησης κινδύνου για να κατανοηθεί καλύτερα γιατί αυξάνονται οι μη μεταδοτικές ασθένειες στα ζώα και πώς μπορούν να παρακολουθηθούν πιο αποτελεσματικά.

Τι δείχνει η μελέτη

Πολλά ζώα – κατοικίδια, παραγωγικά και άγρια – παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά παχυσαρκίας, διαβήτη, καρδιακών προβλημάτων και καρκίνου.

Οι αιτίες είναι συνδυασμός γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων: κακή διατροφή, έλλειψη άσκησης, στρες, ρύπανση, τοξικές ουσίες, κλιματική αλλαγή, υποβάθμιση ενδιαιτημάτων.

Σε ζώα συντροφιάς, παραγωγικά ζώα και θαλάσσια είδη παρατηρούνται συγκεκριμένα παραδείγματα όπως υψηλά ποσοστά παχυσαρκίας σε γάτες/σκύλους, αρθρίτιδα σε χοίρους και καρκίνοι σε θαλάσσια ζώα.

Γιατί έχει σημασία

Τα δεδομένα για τις χρόνιες ασθένειες στα ζώα είναι ελλιπή, παρότι οι τάσεις μοιάζουν πολύ με αυτές στους ανθρώπους. Αν κατανοήσουμε καλύτερα τα κοινά αίτια, μπορούμε να προστατεύσουμε τόσο την υγεία των ζώων όσο και τη δημόσια υγεία.

Η πρόταση της μελέτης

Συνδυάζει τις φιλοσοφίες One Health και EcoHealth, δηλαδή τη στενή σύνδεση ανθρώπων, ζώων και περιβάλλοντος. Με αυτό το ολοκληρωμένο πλαίσιο, προτείνει τρόπους έγκαιρης παρακολούθησης και καλύτερης διαχείρισης των χρόνιων ασθενειών σε όλα τα επίπεδα – από το άτομο έως τα οικοσυστήματα και τους θεσμούς.

