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Στιγμές τρόμου έζησε το βράδυ της Δευτέρας ο αντιδήμαρχος Ζωγράφου, όταν τρία οχήματά του, ένα αυτοκίνητο και δύο μηχανές, τυλίχθηκαν στις φλόγες έξω από την είσοδο της πολυκατοικίας όπου κατοικεί.

Η εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε λίγο μετά τις 22:00, στην οδό Λουλουδιών. Σύμφωνα με μαρτυρίες, δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους πλησίασαν την είσοδο της πολυκατοικίας. Ο ένας από τους δράστες περιέλουσε με βενζίνη το παρκαρισμένο αυτοκίνητο και στη συνέχεια το πυρπόλησε, χρησιμοποιώντας ένα πλαστικό μπουκάλι με στουπί.

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Οι φλόγες γρήγορα επεκτάθηκαν και στις δύο μηχανές που βρίσκονταν σταθμευμένες απέναντι, ενώ η φωτιά έφτασε μέχρι την είσοδο της πολυκατοικίας, προκαλώντας αναστάτωση και εγκλωβίζοντας τους ενοίκους στο εσωτερικό του κτιρίου.

Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα και κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά. Παράλληλα, αστυνομικοί της Ασφάλειας ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και εντόπισαν σε κοντινή απόσταση από την είσοδο ένα μπιτόνι με βενζίνη.

Οι Αρχές εξετάζουν την κατάθεση του αντιδημάρχου, αλλά και το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να ταυτοποιήσουν τα δύο άτομα που φέρονται να πραγματοποίησαν την εμπρηστική επίθεση.