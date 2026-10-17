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Στη σύλληψη ενός 34χρονου ο οποίος θεωρείται ηθικός αυτουργός της εμπρηστικής επίθεσης σε αυτοκίνητο αντιδημάρχου του Ζωγράφου, προχώρησαν το απόγευμα της Παρασκευής (16/10) αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας.



Ο άνδρας συνελήφθη σε περιοχή της Αθήνας, σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης που είχε εκδοθεί σε βάρος του, στο πλαίσιο της έρευνας για την εμπρηστική επίθεση της 14ης Σεπτεμβρίου 2026.

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Εμπρηστική επίθεση στο αυτοκίνητο αντιδημάρχου σε πυλωτή πολυκατοικίας στου Ζωγράφου



Για την ίδια υπόθεση είχαν προηγηθεί οι συλλήψεις δύο ατόμων, ηλικίας 35 και 33 ετών, κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της 13ης Οκτωβρίου. Σύμφωνα με την Αστυνομία, είναι οι δύο δράστες της επίθεσης.

Ο 34χρονος ηθικός αυτουργός, είχε ήδη ταυτοποιηθεί στο πλαίσιο της έρευνας και, μετά την έκδοση του εντάλματος, οι αστυνομικοί προχώρησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.