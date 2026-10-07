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Έκρηξη σημειώθηκε χθες το βράδυ στην οδό Παπάγου 99, στην περιοχή του Ζωγράφου.

Η πρώτη εκτίμηση της αστνομίας ήταν πως πιθανότατα η είχε τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός και έτσι ενημερώθηκε το κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (TEEM). Ακολούθως όμως υπήρξε επανεκτίμηση και όπως φαίνεται η έκρηξη, η οποία σημειώθηκε σε διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου πολυκατοικίας, πιθανότατα συνδέεται με οικιακή συσκευή.

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Δύο ένοικοι, ένας άνδρας 33 ετών και μια γυναίκα 24 ετών διακομίστηκαν για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείιο ενώ από την έκρηξη προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές στο διαμέρισμα.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη έχει αναλάβει η Πυροσβεστική Υπηρεσία