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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου, μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου στην οδό Πυθίας, στην Κυψέλη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη. Στο σημείο έχουν σπεύσει για την επιχείρηση κατάσβεσης συνολικά 20 πυροσβέστες, με πέντε πυροσβεστικά οχήματα, ενώ έχει κινητοποιηθεί και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

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Μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν εγκλωβισμένα άτομα στο εσωτερικό του διαμερίσματος. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις πραγματοποιούν έλεγχο στο σημείο, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν άνθρωποι μέσα στο διαμέρισμα.