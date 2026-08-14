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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 13 Αυγούστου σε διαμέρισμα στην περιοχή της Άνω Πόλης, στη Θεσσαλονίκη.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώθηκε στις 12:10 για τη φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα κτιρίου στην οδό Πέτρου Γιαλούρου,σύμφωνα με το thestival.gr. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα πέντε πυροσβεστικά οχήματα, με συνολικά 12 πυροσβέστες να επιχειρούν για την κατάσβεση.

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Για λόγους ασφαλείας, οι πυροσβέστες προχώρησαν προληπτικά στην απομάκρυνση των ενοίκων από τα υπόλοιπα διαμερίσματα του κτιρίου, προκειμένου να μην υπάρξει κίνδυνος από τη φωτιά και τους καπνούς.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Το διαμέρισμα στο οποίο εκδηλώθηκαν οι φλόγες υπέστη υλικές ζημιές.