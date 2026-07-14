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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα στα Άνω Πατήσια, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα του 3ου ορόφου, το οποίο βρίσκεται στη συμβολή της Λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Λασκαράτου, στην περιοχή των Άνω Πατησίων.

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#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα, στη συμβολή της λεωφ. Ηρακλείου με την οδό Λασκαράτου, στην #Αθήνα. Επιχειρούν 18 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 14, 2026

Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους.