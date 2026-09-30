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Ολοσχερώς καταστράφηκε υπόγειο διαμέρισμα στην οδό Ρόδου στα Σεπόλια, όπου εκδηλώθηκε μεγάλη πυρκαγιά λίγο μετά τις 06:00 το πρωί ενώ ο 28χρονος που απομακρύνθηκε από αυτό, διακομίστηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Στο σημείο έσπευσαν τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής με 15 πυροσβέστες και ένα βραχιοφόρο όχημα.

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Στο υπόγειο διαμέρισμα βρισκόταν ένας 28χρονος, ο οποίος κοιμόταν όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Σύμφωνα με φίλο του, ο νεαρός αντιλήφθηκε τις φλόγες και ενημέρωσε την πυροσβεστική.

Ο 28χρονος απομακρύνθηκε εγκαίρως από το διαμέρισμα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Για λόγους ασφαλείας πραγματοποιήθηκε προληπτική εκκένωση των υπόλοιπων διαμερισμάτων της πολυκατοικίας και όλοι οι ένοικοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το κτίριο.

Μετά την κατάσβεση, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παρέμειναν στο σημείο, πραγματοποιώντας ελέγχους στους χώρους του υπογείου, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει κάποια εστία που να έχει παραμείνει ενεργή και ότι δεν βρίσκεται κάποιος άνθρωπος στο διαμέρισμα. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.