Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Δύο χούλιγκαν, 35 και 33 ετών, συνέλαβαν τα στελέχη της Αντιμετώπισης Βίας σε Αθλητικούς Χώρους, καθώς από την έρευνά τους προέκυψε ότι είναι οι δράστες εμπρησμού, τη νύχτα της 19ης Σεπτεμβρίου στην περιοχή του Ζωγράφου.

Οι δύο συλληφθέντες παραδέχθηκαν ότι λίγο πριν από τις έντεκα τη νύχτα είχαν ρίξει εύφλεκτο υγρό στο όχημα του Αντιδημάρχου Ζωγράφου και είχαν προκαλέσει φωτιά, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να καταστραφεί ολοσχερώς, να προκληθούν ζημιές σε ακόμα δύο μοτοσικλέτες, αλλά και στην πολυκατοικία.Παραδέχθηκαν, όμως, ότι πραγματικός στόχος τους ήταν ο “Βίλι” ένας οπαδός αθηναϊκής ομάδας και πως το κίνητρό τους ήταν οπαδικό και οικονομικό, καθώς έλαβαν χρήματα από έναν 34χρονο για να προχωρήσουν στον εμπρησμό. Μόνο που έκαναν λάθος και αντί για το αυτοκίνητου τού “Βίλι”¨πυρπόλησαν εκείνο του Αντιδημάρχου.

Advertisement

Advertisement

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες των κατηγορουμένων, όπου εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν, ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα ρούχα που φορούσαν την ημέρα της εμπρηστικής επίθεσης, καθώς και τα κινητά τους τηλέφωνα.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του 35χρονου εκκρεμούσε απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, με την οποία του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης -5- ετών και -3- μηνών για ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.