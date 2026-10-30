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Ο 46χρονος ζήτησε από την οικογένεια μιας πρώην συντρόφου του να μην προχωρήσει σε καταγγελία στις αρχές.

Ο πατέρας της κοπέλας υποστήριξε ότι ο αξιωματικός επιδίωκε να τους σκοτώσει μετά τον χωρισμό τους.

Ο φερόμενος ως δράστης εισέβαλε στο σπίτι της οικογένειας τα ξημερώματα, προσπαθώντας να καλύψει τις κάμερες ασφαλείας.

Ο πατέρας της πρώην συντρόφου περιέγραψε τον αξιωματικό ως έναν άνθρωπο που ασκούσε ψυχολογική πίεση στο περιβάλλον του.

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Ο εμπρηστής Αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, που κατηγορείται για τρεις εμπρηστικές επιθέσεις με στόχο πρώην συντρόφους του, παρακάλεσε την οικογένεια της μίας γυναίκας να μην προβεί σε καταγγελία στις αρχές, καθώς με αυτόν τον τρόπο θα καταστρεφόταν η καριέρα του.

Μάλιστα, ο πατέρας της πρώην συντρόφου του εμπρηστή Αξιωματικού, τόνισε ότι ο 46χρονος ήθελε να τους σκοτώσει, προσθέτοντας ότι η κόρη του δεν άντεχε άλλο και του ζήτησε να χωρίσουν.

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«Ήθελε να μας σκοτώσει»

«Ήθελε να μας σκοτώσει καταλαβαίνω. Την περασμένη Παρασκευή το κορίτσι μου ομολόγησε ότι δεν πάει άλλο και του είχε πει να μαζέψει τα πράγματά του και να φύγει. Αυτός ήρθε πάνω, είχαμε σχέσεις κανονικά και ήρθε πάνω να με παρακαλέσει», είπε ο πατέρας της πρώην συντρόφου.

«Μας παρακαλούσε να μην κάνει καταγγελία, λέγοντας ότι θα τον καταστρέψω και τέτοια. Του λέω, ωραία, πρέπει να φύγεις. Τώρα η κοπέλα δεν θέλει, τελειώσαμε, να φύγεις», πρόσθεσε.

Ο εμπρηστής Αξιωματικός παρακάλεσε την οικογένεια να μην τον απομακρύνουν από το σπίτι

Ο εμπρηστής Αξιωματικός φαίνεται πως άσκησε πίεση στην οικογένεια προκειμένου να μην τον απομακρύνουν από το σπίτι, μέχρι να βρει μέρος για να μείνει, με τον πατέρα της γυναίκας να δείχνει κατανόηση.

«Με παρακάλεσε να τον αφήσουμε πέντε μέρες μέχρι να βρει ένα σπίτι και θα μου δώσει τα κλειδιά αύριο το πρωί. Ανθρώπινα, γιατί είχε και ένα τροχαίο, είχε πέσει με τη μηχανή του και είχε έναν τραυματισμό, και λέει μην με πετάξετε στον δρόμο να φύγω. Του είπα να μην ενοχλήσει την κοπέλα.

Η κοπέλα δεν έμεινε μαζί του, δεν ξαναπήγε. Έμεινε σε άλλα διαμερίσματα, σε εμάς, στις αδελφές της, και εκείνος είπε “αφήστε με να μείνω πέντε μέρες”. Ανθρώπινα είπαμε εντάξει. Τι να κάνουμε», είπε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με το χρονικό της εμπρηστικής επίθεσης, ο πατέρας της γυναίκας είπε: «Χθες, λοιπόν, μας πυρπόλησε το σπίτι. Μπήκε με την κουκούλα. Στις 2:04 ήταν ώρα της έκρηξης. Στις 02:10 μπήκε μέσα, πήγε να καλύψει τις κάμερες, αλλά εμείς τον ξέρουμε από τον σωματότυπο».

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Στην ερώτηση για το προφίλ του εμπρηστή Αξιωματικού, ο πατέρας της πρώην συντρόφου τόνισε: «Ένας άνθρωπος ιδιόμορφος, αλλά πολύ καλός στο μπλα-μπλα, στην ελληνική γλώσσα και να ψήνει και να σου ασκεί ψυχολογική πίεση. Μπορούσε να το κάνει, να το επιβάλλει στην κόρη μου. Αυτό κατάλαβα. Και της το έκανε.

Και μέχρι εκεί έφτανε η κατάσταση. Η κόρη μου το αντιλήφθηκε αυτό. Από πολύ καιρό του έλεγε να φύγει. Αυτό συζητούσε, όχι να προχωρήσουν να κάνουν γάμο», υποστήριξε.

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