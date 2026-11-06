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Από την επίθεση τραυματίστηκαν τρία άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και παραμένουν εκτός κινδύνου, ενώ η Ελληνική Αστυνομία εξετάζει μαρτυρίες και βιντεοληπτικό υλικό για την ταυτοποίηση των δραστών.

Το υπουργείο Παιδείας ζήτησε από την Πρυτανεία του ιδρύματος διευκρινίσεις σχετικά με τα μέτρα φύλαξης, την έγκαιρη ειδοποίηση των αρχών και τις ενέργειες που ακολουθήθηκαν κατά το περιστατικό.

Η Πρυτανεία του ΕΚΠΑ καταδίκασε τη βίαιη εισβολή, ενώ οι έρευνες των αρμόδιων αρχών για τον εντοπισμό των υπαιτίων και των κινήτρων τους βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

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Τρία χρόνια μετά τα σοβαρά επεισόδια με καμένα οχήματα έξω από την Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου και δύο ημέρες μετά τη νέα επίθεση στο Μαθηματικό, το ερώτημα επανέρχεται με ακόμη μεγαλύτερη ένταση: πώς μπορεί μια ομάδα περίπου 50 ατόμων, με καλυμμένα χαρακτηριστικά και επικίνδυνα αντικείμενα, να φτάνει μέχρι μια φοιτητική συνέλευση και να τραυματίζει νέους ανθρώπους; Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ η πανεπιστημιακή φύλαξη καλείται πλέον να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις.

Οι τελευταίες εξελίξεις και η αναζήτηση των δραστών

Το πρωί της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου 2026, η ΕΛ.ΑΣ. επικεντρώνεται στην ταυτοποίηση των δραστών της επίθεσης που σημειώθηκε την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου στο Τμήμα Μαθηματικών του ΕΚΠΑ. Στο επίκεντρο βρίσκονται μαρτυρίες και βιντεοληπτικό υλικό, καθώς και η διαδρομή που ακολούθησε η ομάδα πριν και μετά την εισβολή. Τα ακριβή κίνητρα και τυχόν οργανωτική σύνδεση των επιτιθεμένων παραμένουν υπό διερεύνηση.

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Η επίθεση σημειώθηκε την ώρα που διεξαγόταν γενική συνέλευση φοιτητών ενόψει της επετείου του Πολυτεχνείου. Κατά τις μαρτυρίες, οι κουκουλοφόροι κινήθηκαν σε δύο ομάδες: η μία προσέγγισε από την πλευρά του Φυσικού και η άλλη από βοηθητική είσοδο του Μαθηματικού. Συναντήθηκαν κοντά στο αμφιθέατρο και επιτέθηκαν αρχικά σε φοιτητές που βρίσκονταν έξω από αυτό. Αναφορές κάνουν λόγο για κράνη, ρόπαλα, λοστούς, κοντάρια, τσεκούρι και βόμβες μολότοφ.

Ο απολογισμός ήταν τρεις τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς». Μεταξύ των τραυματισμών αναφέρθηκαν εγκαύματα και σοβαρό τραύμα στο πόδι, το οποίο ο τραυματίας απέδωσε σε χτύπημα με τσεκούρι. Ένας 18χρονος φοιτητής φέρεται να τυλίχθηκε στις φλόγες από μολότοφ. Η διοίκηση του ΕΚΠΑ ανακοίνωσε, βάσει ιατρικής ενημέρωσης, ότι και οι τρεις βρίσκονται εκτός κινδύνου.

Στις 5 Νοεμβρίου δημοσιοποιήθηκε βίντεο από το περιστατικό, στο οποίο διακρίνονται φλόγες, άτομα με κράνη και ένας άνθρωπος που τρέχει έχοντας πάρει φωτιά. Το υλικό προστίθεται στα στοιχεία που εξετάζονται δημοσίως γύρω από την επίθεση, χωρίς από μόνο του να απαντά στο ποιοι είναι οι δράστες.

Το υπουργείο Παιδείας ζητά απαντήσεις για τη φύλαξη

Το υπουργείο Παιδείας ζήτησε εγγράφως από την Πρυτανεία του ΕΚΠΑ να διευκρινίσει πότε ειδοποιήθηκε η φύλαξη, ποιες ενέργειες έκανε, εάν παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες και πώς θα διασφαλιστεί η ασφαλής πρόσβαση στο Τμήμα Μαθηματικών. Ζήτησε επίσης ενημέρωση για τη διεξαγωγή των μαθημάτων μετά το συμβάν.

Η Πρυτανεία καταδίκασε την επίθεση ως «δολοφονική εισβολή» ομάδας κουκουλοφόρων εξωπανεπιστημιακών. Ωστόσο, το ποιοι ακριβώς συμμετείχαν και γιατί δεν έχει αποσαφηνιστεί επισήμως. Η ΠΑΣΠ, μετά από δημοσιεύματα που τη συνέδεσαν με τα επεισόδια, διέψευσε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή μελών της. Η αναφορά σε φοιτητικές παρατάξεις δεν μπορεί να υποκαθιστά την ταυτοποίηση συγκεκριμένων δραστών από τις αρμόδιες αρχές.

Οκτώβριος 2023: Τέσσερα καμένα οχήματα και ένας τραυματίας αστυνομικός

Στις 22 Οκτωβρίου 2023, περίπου 100 άτομα επιτέθηκαν με μολότοφ και πέτρες σε αστυνομικές δυνάμεις στην οδό Ούλοφ Πάλμε, έξω από την Πανεπιστημιούπολη. Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε, ενώ καταστράφηκαν από φωτιά τρία Ι.Χ. και ένα σχολικό όχημα. Η εικόνα της περιοχής, με καμένους κάδους και εκτεταμένες φθορές, είχε προκαλέσει τότε έντονη ανησυχία.

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Νοέμβριος 2023 και Μάρτιος 2024: Μολότοφ, εμπρησμοί και έρευνα στις εστίες

Στις 17 Νοεμβρίου 2023, μετά την πορεία για την επέτειο του Πολυτεχνείου, αναφέρθηκαν επεισόδια με μολότοφ, οδοφράγματα και φωτιές σε κάδους, με προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στην Ούλοφ Πάλμε. Τα ξημερώματα της 10ης Μαρτίου 2024 καταγράφηκαν νέοι εμπρησμοί κάδων και οχημάτων και επιθέσεις με μολότοφ κατά αστυνομικών.

Στις 16 Μαρτίου 2024 η ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποίησε επιχείρηση στις φοιτητικές εστίες της Πανεπιστημιούπολης. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 11 ρόπαλα, πέντε κράνη, τέσσερις χειροβομβίδες κρότου-λάμψης και κουκούλες. Ακολούθησαν τρεις συλλήψεις για διατάραξη οικιακής ειρήνης. Τα τότε ευρήματα δεν τεκμηριώνουν σύνδεση με τη σημερινή επίθεση.

Η ξεχωριστή περίπτωση της γειτονικής Πολυτεχνειούπολης

Η ευρύτερη περιοχή του Ζωγράφου έχει ζήσει και άλλες σοβαρές υποθέσεις, που όμως δεν πρέπει να συγχέονται με το ΕΚΠΑ. Τον Σεπτέμβριο του 2022, στις εστίες της γειτονικής Πολυτεχνειούπολης του ΕΜΠ, η Αστυνομία εξάρθρωσε τρεις εγκληματικές οργανώσεις που, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, χρησιμοποιούσαν χώρους ως ορμητήριο για ληστείες και διακίνηση ναρκωτικών. Η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε 32 συλλήψεις μελών των οργανώσεων.

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Στις 5 Μαΐου 2025 καταγράφηκαν επίσης επεισόδια στην Πολυτεχνειούπολη, με αναφορές για εισβολή ομάδας νεαρών και ελαφρύ τραυματισμό εργαζόμενης στο κυλικείο των Μηχανολόγων Μηχανικών, στο περιθώριο έντασης για αφισοκόλληση πριν από τις φοιτητικές εκλογές. Πρόκειται για άλλο ίδρυμα και διαφορετική υπόθεση, αλλά εντάσσεται στη συζήτηση για την ασφάλεια των πανεπιστημιακών χώρων στου Ζωγράφου.

Το ζητούμενο: Ασφάλεια χωρίς φόβο στα πανεπιστήμια

Η νέα επίθεση στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως μία ακόμη συγκυριακή ένταση. Η ακαδημαϊκή ελευθερία περιλαμβάνει και το δικαίωμα μιας φοιτητικής συνέλευσης να διεξάγεται χωρίς απειλές, εμπρηστικούς μηχανισμούς ή όπλα. Οι απαντήσεις για τους δράστες ανήκουν στην ΕΛ.ΑΣ. και στη Δικαιοσύνη· οι απαντήσεις για την πρόληψη, την έγκαιρη ειδοποίηση και την αποτελεσματικότητα της φύλαξης ανήκουν στη διοίκηση του Πανεπιστημίου και στην Πολιτεία. Το κρίσιμο είναι να υπάρξουν αποτελέσματα, όχι μόνο νέες ανακοινώσεις.

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