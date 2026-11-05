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Βίντεο-ντοκουμέντο από την επίθεση που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην Πανεπιστημιούπολη στου Ζωγράφου, κατά τη διάρκεια φοιτητικής συνέλευσης, ήρθε στη δημοσιότητα.

Στο οπτικό υλικό καταγράφεται η στιγμή που παίρνει φωτιά το μπουφάν ενός φοιτητή, ενώ στο φόντο ακούγονται συνεχείς φωνές, αποτυπώνοντας τον πανικό που επικράτησε στον χώρο.

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Στο βίντεο διακρίνονται επίσης δεκάδες άτομα με κράνη, τα οποία κρατούν στειλιάρια, ενώ η επίθεση φέρεται να έγινε με μολότοφ, ρόπαλα και τσεκούρι.

Τρεις τραυματίες από την επίθεση στην Πανεπιστημιούπολη

Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ατόμων.

Μετά την επίθεση, το υπουργείο Παιδείας εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία ζήτησε εξηγήσεις από την Πρυτανεία για όσα συνέβησαν στην Πανεπιστημιούπολη στου Ζωγράφου.