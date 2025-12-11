Ο όρος έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως από το διαδίκτυο αλλά και απο τους ειδικούς υγείας. Το «avocado hand» περιγράφει τους τραυματισμούς που παθαίνουμε όταν προσπαθούμε να καθαρίσουμε ή να κόψουμε ένα αβοκάντο ενώ το κρατάμε στο χέρι μας και το μαχαίρι γλιστρά, προκαλώντας κοψίματα σε δέρμα, νεύρα ή τένοντες.

Σε βίντεο στο TikTok ένας γιατρός από τμήμα επειγόντων περιστατικών στην Αμερική μας εξηγεί πως το φαινόμενο αυτό είναι πέρα για πέρα αληθινό, και συμβαίνει πολυ πιο συχνά απ’ όσο θα μπορούσαμε να φανταστούμε.

Σύμφωνα με έρευνα του Pubmed ο αριθμός τραυματισμών είναι μεγάλος : Μεταξύ 1998 και 2017 υπολογίζεται ότι στην Αμερική καταγράφηκαν περίπου 50.413 (!) τραυματισμοί εξ αιτίας μαχαιριού κατά την προετοιμασία αβοκάντο στα επείγοντα τμήματα γεγονός που δείχνει ότι δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό αλλά ένα επαναλαμβανόμενο φαινόμενο.

Όπως αναφέρει το άρθρο του University of Utah Health πολλοί από εμάς κινδυνεύουμε επειδή είτε χτυπάμε κατά λάθος το σκληρό κουκούτσι είτε επειδή το μαλακό εσωτερικό του αβοκάντο κάνει το μαχαίρι να προχωράει πιο βαθιά από όσο περιμέναμε.

Τι μπορεί να πάθουμε;

Όπως ενημερώνει το άρθρο του University of Utah Health, ένας τέτοιος τραυματισμός μπορεί να οδηγήσει σε:

Απώλεια κίνησης στα δάχτυλά μας,

Μειωμένη αίσθηση σε περιοχές του χεριού,

Δυσκολία στη χρήση του χεριού μας στην καθημερινότητα.

Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί να χρειαστεί χειρουργείο ή μακρά θεραπεία χεριού μέχρι να ανακτήσουμε πλήρως τη λειτουργία.

Τι κάνουμε αν τραυματιστούμε;

Όπως συμβουλεύει το άρθρο της OSF HealthCare, αν κοπούμε πρέπει:

να εφαρμόσουμε σταθερή πίεση για να μειώσουμε την αιμορραγία,



για να μειώσουμε την αιμορραγία, να αναζητήσουμε ιατρική βοήθεια άμεσα, ειδικά αν η πληγή είναι βαθιά.

Αν η κατάσταση φαίνεται σοβαρή, καλούμε άμεσα υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Πώς μπορούμε να αποφύγουμε το «avocado hand»;

Για να προστατεύσουμε τα χέρια μας, όπως προτείνει το University of Utah Health, μπορούμε να:

Τοποθετούμε πάντα το αβοκάντο σε σταθερή επιφάνεια, όπως μια σανίδα κοπής, αντί να το κρατάμε στο χέρι μας.



Κόβουμε το αβοκάντο κατά μήκος και στρίβουμε απαλά για να ανοίξει.



Αφαιρούμε το κουκούτσι με τα δάχτυλα ή με κουτάλι, όχι με μαχαίρι.



Χρησιμοποιούμε ειδικά εργαλεία για αβοκάντο ή πιο ασφαλή μαχαίρια, όπως προτείνει και η OSF HealthCare.

Τέλος ο δρ. Joe από το βίντεο στο TikTok μας προτείνει πώς εάν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε μαχαίρι για να καθαρίσουμε το αβοκάντο μας, το πιάνουμε σταθέρα απο την βάση του, και χρησιμοποιώντας τον δείκτη και τον αντίχειρα μας δημιουργούμε μια τριγωνική σταθερά σε όλο το πάνω μέρος του μαχαιριού που θα μας βοηθήσει να βγάλουμε το κουκούτσι πιο εύκολα και χωρίς τραυματισμούς.



Με αυτές τις απλές αλλά ουσιαστικές κινήσεις, μπορούμε να απολαύσουμε το αβοκάντο χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τα χέρια μας.

Με πληροφορίες από Pubmed, University of Utah Health , OSF HealthCare και TikTok











