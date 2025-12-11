Υπάρχουν φορές που ενώ έχουμε καθαρίσει όλη μας την κουζίνα και τα πάντα αστράφτουν, από κάπου εξακολουθεί να μας έρχεται μια δυσάρεστη μυρωδιά, που δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι γιατί μόλις είχαμε περάσει 2 ώρες τακτοποιώντας και την τελευταία γωνία της κουζίνας μας.

Ξαφνικά όμως ανοίγουμε το ψυγείο μας και συνειδητοποιούμε ότι η μυρδωδιά κλούβιου αυγού τελικά προέρχεται από εκεί.

Advertisement

Advertisement

Παρατηρούμε όντως χαλασμένα αυγά τριών μηνών, σάλτσες απο το 2020 και ξεχασμένα τάπερ από τον προηγούμενο χειμώνα που η μητέρα μας είχε κάνει ανεφοδιασμό στο ψυγείο μας.

Είναι σύνηθες ότι πολλοί από εμάς τείνουμε να ξεχνάμε τον καθαρισμό του ψυγείου ή ακόμα και να το παραμελούμε επίτηδες καθώς μας φαίνεται κουραστικό και περιττό. Ομως αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα βήματα καθαριότητας σπιτιού όπως ακριβώς είναι και το καθάρισμα όλης της κουζίνας.

Ενα βρώμικο ψυγείο δεν προκαλεί μόνο δυσάρεστες οσμές, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε μούχλα, βακτήρια και αλλοιωμένα τρόφιμα.

Υπάρχουν όμως κάποιες απλές και φυσικές οδηγίες που μπορούμε να ακολουθήσουμε οι οποιές θα μας λύσουν τα χεριά και θα μας κάνουν να εντάξουμε τον καθαρισμό του ψυγείου πιο συχνά στην λίστα με τις δουλειές του σπιτιού.

Άρθρο του Real Simple λοιπόν, παρουσιάζει κάποιες από τις καλύτερες συμβουλές ειδικών, όπως της καθαρίστριας Ρόντα Γουίλσον, ώστε να οργανώσουμε έναν αποτελεσματικό και ασφαλή βαθύ καθαρισμό στο ψυγείο μας.

iStock

Τι προσέχουμε πριν ξεκινήσουμε

Δεν αφήνουμε τρόφιμα εκτός ψυγείου για πάνω από 2 ώρες (σύμφωνα με USDA).

Advertisement

Αποφεύγουμε δυνατά χημικά, γιατί χαλούν επιφάνειες και λάστιχα.

Δοκιμάζουμε πρώτα σε μια μικρή επιφάνεια αν χρησιμοποιούμε νέο καθαριστικό.

Κάθε Πότε Πρέπει να Καθαρίζουμε το Ψυγείο

Η Ρόντα Γουίλσον στο άρθρο του Real Simple προτείνει καθαρισμό κάθε 3–6 μήνες, αλλά αν το ψυγείο χρησιμοποιείται συχνά ή περιέχει πολλά ευαλλοίωτα τρόφιμα, καλό είναι να γίνεται πιο συχνά.

«Αν μισούμε τις μυρωδιές και την ακαταστασία, καθαρίζουμε πιο συχνά», τονίζει η ίδια.

Advertisement

Βήμα-βήμα βαθύς καθαρισμός

1. Συγκεντρώνουμε τα υλικά

Χρειαζόμαστε: σφουγγάρι, πανί μικροϊνών, γάντια, απαλό καθαριστικό, προαιρετικά ξίδι ή λεμόνι.

2. Αδειάζουμε και πετάμε ό,τι δεν χρειάζεται

Ελέγχουμε ημερομηνίες, πετάμε αλλοιωμένα τρόφιμα και καθαρίζουμε δοχεία με διαρροές.

3. Πλένουμε ράφια κι συρτάρια

Τα αφαιρούμε και τα πλένουμε με ζεστό νερό και σαπούνι πιάτων.

Advertisement

4. Καθαρίζουμε το εσωτερικό

Ψεκάζουμε όλο το ψυγείο με ήπιο καθαριστικό και σκουπίζουμε.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ξίδι ή λεμόνι και σαπούνι, αρκεί να αφήσουμε το ψυγείο λίγο ανοιχτό να αεριστεί.

5. Περιποιούμαστε τα λάστιχα της πόρτας

Τα λάστιχα συγκρατούν οσμές. Ένα παλιό οδοντόβουρτσακι βοηθά στις γωνίες.

Τα σκουπίζουμε με νωπό πανί, χωρίς όξινα καθαριστικά.

6. Στεγνώνουμε πολύ καλά

Η υγρασία ευνοεί βακτήρια και μούχλα, άρα στεγνώνουμε επιμελώς.

Advertisement

7. Επανατοποθετούμε τα τρόφιμα

Καθαρίζουμε τις βάσεις των συσκευασιών και οργανώνουμε καλύτερα τα προϊόντα.

Advertisement

Περισσότερες συμβουλές για φρεσκάδα και καθαριότητα ψυγείου

Σύμφωνα με οδηγό από την Whirlpool, μετά τον γενικό καθαρισμό του ψυγείου καλό είναι να αφήσουμε μέσα ένα ανοιχτό κουτί με μαγειρική σόδα αυτή λειτουργεί ως “φυσικό αποσμητικό”: απορροφά τις οσμές χωρίς να προσθέτει νέα άρωμα.

Για πιο δύσκολες ή επίμονες μυρωδιές, μπορεί να βοηθήσει και ενεργός άνθρακας (activated charcoal) τοποθετώντας ένα μικρό μπολάκι στην κατάψυξη ή στο ψυγείο, απορροφά οσμές, υγρασία και έχει πιο “δυνατή” δράση από τη σόδα.

Εναλλακτικά μια ακόμα φυσική λύση που προτείνεται από το newsukraine.rbc.ua είναι τα χρησιμοποιημένα υπολείμματα καφέ (coffee grounds) μέσα σε ανοικτό δοχείο, λειτουργούν ως φυσικό αποσμητικό απορροφούν τις οσμές και αφήνουν ένα διακριτικό “γλύκισμα” καφέ, πιο ευχάριστο από τα χημικά σπρέι.

Advertisement

Εναλλακτικά, σύμφωνα με άρθρο του commongoodventures που επίσης προτείνει φυσικές λύσεις, το λευκό ξίδι είναι πολύ αποτελεσματικό αν ψεκάσουμε ή περάσουμε με πανί εσωτερικά τα ράφια και τα συρτάρια με διάλυμα ξιδιού και χλιαρού νερού, βοηθά να «σπάσουν» τα μόρια που δημιουργούν δυσάρεστες οσμές και να απολυμανθούν οι επιφάνειες.

Mε πληροφορίες από realsimple.com, whirlpool.com, commongoodventures και newsukraine.rbc.ua